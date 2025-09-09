“Che pa**e”: Giulia De Lellis sbotta, il motivo che ha scatenato la sua rabbia

Alessandra Amoroso partorisce in gran segreto, Giulia De Lellis su tutte le furie: il duro sfogo social sorprende i fan.

Nelle ultime ore una notizia ha acceso il dibattito sui social: il presunto parto di Alessandra Amoroso. L’indiscrezione, lanciata da un volto noto del gossip, ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, ma la cantante non ha ancora confermato nulla. A prendere posizione, questa volta, è stata Giulia De Lellis, che ha espresso con chiarezza il suo disappunto.

Il commento di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis, attualmente in dolce attesa della sua prima figlia, ha deciso di intervenire pubblicamente dopo la diffusione della notizia che riguarda Alessandra Amoroso.

L’influencer non ha nascosto il fastidio per un’indiscrezione che non è stata condivisa dalla diretta interessata.

Alessandra Amoroso – www.donnaglamour.it

“Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… che pa**e oh” ha scritto sui social, sottolineando l’importanza di rispettare i tempi e la volontà di chi vive momenti tanto delicati.

Un pensiero che, da futura mamma, tocca da vicino anche lei, dato che non vorrebbe mai vedere la propria intimità violata nello stesso modo.

L’indiscrezione su Alessandra Amoroso

La voce della nascita della piccola Penelope, figlia di Alessandra Amoroso e del compagno Valerio Pastore, è stata diffusa da Deianira Marzano, che ha raccontato di aver ricevuto segnalazioni secondo cui la cantante avrebbe partorito nella serata del 7 settembre a Roma.

La notizia si è rapidamente diffusa online, ma finora la stessa Amoroso non ha confermato nulla, preferendo mantenere la sua consueta riservatezza. Durante la gravidanza, invece, la cantante aveva condiviso alcuni momenti speciali con i fan e aveva continuato a salire sul palco in occasione del tour estivo.

Proprio in una di quelle serate, Valerio Pastore le aveva fatto la proposta di matrimonio, rendendo ancora più significativo un periodo già colmo di emozioni.