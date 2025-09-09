Carlo Conti annuncia le prime novità di Sanremo 2026: più spazio ai Giovani e grandi attese per i Big, cosa ci aspetta.

Il Festival di Sanremo 2026 inizia a prendere forma con le prime dichiarazioni ufficiali di Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico, tornato al timone della kermesse canora, ha scelto il Tg1 serale di lunedì 8 settembre per condividere alcuni dettagli che hanno subito acceso la curiosità del pubblico. Senza svelare troppo, Conti ha parlato delle canzoni già arrivate, delle difficoltà nella selezione e di importanti novità riguardanti i Giovani, lasciando intendere che l’edizione del prossimo anno sarà ricca di emozioni e di nuove opportunità. Ma scopriamo che cosa ha rivelato il celebre conduttore televisivo.

Carlo Conti: anticipazioni sui Big in gara

Nel suo videomessaggio, Carlo Conti ha confermato che sono già giunte diverse proposte da parte dei Big e che la scelta dei brani non sarà semplice: “Iniziano ad arrivarmi belle canzoni, tante proposte interessanti. Sarà difficile selezionarle“, ha dichiarato.

Verso il #Festival di #Sanremo. Arrivano le prime novità, a cominciare dalla sezione per i giovani artisti. "Un trampolino importante per la carriera di tantissimi", commenta Carlo Conti. "La loro energia è un forte ricostituente per tutta la musica italiana".@mirimauti #GR1 pic.twitter.com/cjnaK8CkKx — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 9, 2025

Come da tradizione, i nomi degli artisti che calcheranno il palco dell’Ariston verranno resi noti nel corso di un’edizione speciale del Tg1 domenicale.

Al momento i nomi restano top secret, anche se tra le indiscrezioni circolano quelli di Tiziano Ferro e Madame, segno che la competizione si preannuncia di altissimo livello.

Il Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026, promette dunque di riportare la musica italiana al centro della scena internazionale con interpreti di grande richiamo.

Sanremo Giovani, nuove regole e più opportunità

Non meno rilevanti sono le novità legate a Sanremo Giovani, il concorso che negli anni ha lanciato molti artisti oggi affermati.

L’età massima per partecipare sale infatti da 16 a 29 anni, aprendo la strada a una platea più ampia di talenti emergenti. Potranno candidarsi ragazzi e ragazze dai 16 ai 28 anni compiuti entro il 1° gennaio 2026.

Le selezioni prenderanno il via su Rai 2 l’11 novembre con 26 concorrenti, fino alla finalissima del 14 dicembre su Rai 1, quando verranno scelti due vincitori destinati a Sanremo 2026, ai quali si aggiungeranno altri due nomi provenienti da Area Sanremo.

“Sono molto affezionato a Sanremo Giovani, negli anni ha rappresentato un trampolino di lancio per tanti artisti che oggi hanno una carriera importante” ha ribadito Conti.