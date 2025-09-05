Lutto nel mondo della televisione: addio alla nonna Trieste di Parenti Serpenti

Lutto nel mondo della televisione: morta Pia Velsi, la storica nonna Trieste di Parenti Serpenti. L’attrice aveva 101 anni.

Si è spenta a 101 anni Pia Velsi, nome d’arte di Elpidia Sorbo, attrice che ha attraversato un secolo di spettacolo con discrezione e talento. È morta nel quartiere Esquilino di Roma, dove aveva vissuto per oltre sessant’anni. La notizia della sua scomparsa ha riportato l’attenzione su una figura che, pur senza mai rincorrere la ribalta, è entrata nella memoria collettiva grazie al suo volto sincero e alla sua interpretazione della celebre nonna Trieste nel film “Parenti Serpenti” di Mario Monicelli.

Pia Velsi: dalla musica al teatro, fino al cinema

Nata a L’Aquila il 31 marzo 1924 e cresciuta a Napoli, Pia Velsi iniziò la sua carriera negli anni Quaranta come cantante, scegliendo il nome d’arte “Nuovo Fiore“.

Fu zia Filomena in #TuttiPazziPerAmore e Nonna Trieste in #ParentiSerpenti. In tv l'abbiamo vista anche in #DonMatteo e negli spot di Uliveto e Rocchetta, con Alessandro Del Piero.

La recitazione arrivò quasi per caso, quando sostituì un’attrice sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari: da quel momento, il suo percorso artistico si ampliò, portandola a calcare palcoscenici importanti e a partecipare a sceneggiate napoletane.

Negli anni successivi fu protagonista di film e fiction, lavorando con grandi registi come Renato Castellani, Nanni Loy, Luciano De Crescenzo, Steno, Massimo Troisi e Mario Monicelli. Nel 1992 il ruolo di nonna Trieste, moglie del personaggio interpretato da Paolo Panelli, le regalò una popolarità speciale, rimasta impressa nell’immaginario degli spettatori.

Tra televisione, pubblicità e ricordi

Il volto di Pia Velsi fu riconoscibile anche al di fuori del cinema: celebre lo spot per l’acqua Uliveto, in cui interpretava una suora sorridente accanto ad Alessandro Del Piero.

Nonostante una carriera ricca e variegata, Pia Velsi non nascose mai le difficoltà del suo presente. “Con 500 euro di pensione e 900 di affitto non so come andare avanti” aveva dichiarato, raccontando la sua lotta quotidiana. A starle vicino, negli anni più duri, fu la Comunità di Sant’Egidio.