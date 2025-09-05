Marcella Bella smentisce i gossip su Ballando con le Stelle con un duro sfogo sui social: “Stanca di falsità e cattiverie”.

In queste ore il nome di Marcella Bella è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica, a poche settimane dal debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle. La cantante, attesa tra i concorrenti del programma, ha infatti deciso di intervenire sui social per chiarire alcune voci che hanno iniziato a circolare, smentendo con fermezza le indiscrezioni che la riguardano. Ma scopriamo che cosa ha detto.

La richiesta di Marcella Bella: le parole della cantante

La nuova stagione di Ballando con le Stelle è ormai alle porte e nel cast troveremo anche Marcella Bella, pronta a cimentarsi in una sfida del tutto inedita.

A pochi giorni dall’inizio delle prove, tuttavia, un’indiscrezione lanciata da FanPage ha acceso la curiosità del pubblico. Secondo quanto riportato, l’artista avrebbe chiesto alla produzione del programma un camerino separato da quello degli altri concorrenti, una voce che ha immediatamente fatto discutere e che si è diffusa rapidamente sui social.

Non è passato molto prima che la diretta interessata decidesse di replicare. Attraverso un post, Marcella Bella ha rotto il silenzio e ha espresso la sua irritazione nei confronti delle voci infondate.

“Sono davvero stanca di leggere falsità e cattiverie sul mio conto – ha dichiarato la cantante –. Ci tengo a chiarire che non ho ancora avuto contatti con la produzione di Ballando con le Stelle e non ho mai avanzato richieste particolari sui camerini o altro, come qualcuno vuole far credere. Tutto questo è completamente inventato“.

In attesa di Ballando con le Stelle

Con questo intervento diretto, Marcella Bella ha voluto non solo smentire le illazioni, ma anche ribadire il suo entusiasmo per l’esperienza che l’attende.

“Io spero soltanto di vivere una bellissima esperienza, con entusiasmo e rispetto verso tutti i miei colleghi” ha aggiunto nello stesso messaggio.

Il pubblico, intanto, è già in fermento per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che prenderà il via tra tre settimane.