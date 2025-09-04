“Ecco cosa ha chiesto”: un concorrente di Ballando ha iniziato a fare le bizze

Iniziano i primi retroscena legati alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Spunta la particolare richiesta di una concorrente.

Dopo la presentazione degli accoppiamenti fatta da Milly Carlucci in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle, ecco che iniziano ad arrivare i primi retroscena legati al cast. In particolare sarebbe emersa una particolare richiesta giunta da una concorrente. A riportare la notizia è stato Fanpage che ha svelato pure l’identità della persona coinvolta.

Ballando con le Stelle: il primo incontro

Tutto è pronto, o quasi, per l’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle che, come anni, si annuncia scoppiettante e ricca di sorprese. A fornire alcuni dettagli in merito alle prossime tappe di avvicinamento alla prima puntata è stato Fanpage che ha svelato come tutti i concorrenti si riuniranno presto per un primo incontro ufficiale.

Marcella Bella – www.donnaglamout.it

Nello specifico, pare che il cast di Ballando si troverà lunedì 8 settembre per la prima volta quando avranno inizio ufficialmente le prove. Stando a Fanpage, sebbene tutti si aspettassero qualche colpo di teatro da parte di Barbara D’Urso, la verità che per ora a prendersi la scena sarebbe stata… Marcella Bella.

La richiesta di Marcella Bella: il retroscena

Stando a quanto riportato da Fanpage che avrebbe avuto la soffiata da una fonte, Marcella Bella, allo scopo di ottenere maggiore concentrazione in questa nuova avventura televisiva avrebbe avanzato una particolare richiesta. La donna vorrebbe un camerino distante da quello degli altri componenti del cast della trasmissione di Rai 1 al fine, appunto, di potersi dedicare al 100% all’esperienza. Una richiesta che non sappiamo se verrà accontentata ma che sembra evidenziare come la donna abbia preso molto sul serio questa nuova tappa televisiva. Staremo a vedere cosa accadrà e in che modo, nel caso in cui il retroscena fosse confermato, si farà fronte a questa situazione.