Emma Marrone ricorda il padre Rosario con un toccante messaggio a tre anni dalla sua morte: le sue parole commuovono i fan.

Nelle ultime ore Emma Marrone ha condiviso un pensiero che ha commosso profondamente i fan e il pubblico del web. A tre anni dalla scomparsa del padre Rosario, la cantante salentina ha voluto dedicargli un messaggio intenso, capace di trasmettere tutto l’amore che continua a legarla a lui. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Le parole dedicate a Rosario Marrone

Il legame tra Emma Marrone e suo padre Rosario è sempre stato molto forte, e la cantante lo ha dimostrato ancora una volta attraverso un post condiviso sui social.

Emma Marrone – www.donnaglamour.it

Nel messaggio, Emma ha scritto: “Tre anni. Ci sono giorni in cui sembra siano passati 30. Altri giorni invece mi sembra di averti perso tre secondi fa. Ma io ti chiamo sempre. Io ti amo sempre. E tu sei qui. Tu sei la casa in cui abito. Ciao Ros“.

Parole che hanno colpito il cuore di chi la segue e che hanno trasformato il ricordo in un momento collettivo di emozione e vicinanza. Molti fan hanno infatti commentato esprimendo sostegno, affetto e ammirazione per la sua sensibilità.

Una carriera in continua evoluzione

Il ricordo del padre non distoglie Emma Marrone dai suoi progetti professionali.

L’artista, sempre molto legata alle sue radici e alla sua famiglia, continua a portare avanti con determinazione la propria carriera. Dopo un 2024 che l’ha vista protagonista della scena musicale italiana, sta lavorando a nuove canzoni che dovrebbero uscire nel corso del prossimo anno.

Intanto, il post dedicato a Rosario ha ricordato ancora una volta quanto Emma sia capace di condividere con il pubblico non solo la sua musica, ma anche i momenti più personali della sua vita, supportata dall’immancabile affetto dei suoi fan.