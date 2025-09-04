Alex Britti racconta il caso Equalize, le dichiarazioni del cantante: “Non mi ero reso conto, mi è preso un colpo”.

Alex Britti ha deciso di raccontare la sua esperienza come testimone nell’inchiesta sul cosiddetto sistema Equalize, che avrebbe raccolto informazioni riservate e organizzato pedinamenti nei suoi confronti. Il cantautore romano ha spiegato agli inquirenti di non essersi mai accorto delle attività di sorveglianza a suo danno, scoprendo solo in un secondo momento la gravità della vicenda. Ma scopriamo quali sono state le sue parole.

Alex Britti: la testimonianza del cantante

“Quando il mio nome è rimbalzato sui media mi è preso un colpo, poi ho capito cosa rischiavo davvero: essere fermato, pedinato, persino incastrato con prove false” ha dichiarato.

Secondo le indagini, già a gennaio 2023 era stato effettuato un accesso abusivo allo Sdi, il sistema informativo delle forze dell’ordine, per cercare informazioni su Britti. Da lì sarebbero iniziati i pedinamenti e perfino un controllo di polizia presso la Stazione Centrale di Milano, avvenuto mentre il cantante viaggiava con il suo manager.

In un’intercettazione agli atti, Carmine Gallo, ex poliziotto coinvolto nel caso, raccontava come fosse stato organizzato il fermo inventando sospetti su un accompagnatore. Britti, ricordando quell’episodio, ha sottolineato: “Ci hanno solo chiesto i documenti, non ci hanno perquisito. Mi hanno riconosciuto e salutato, non immaginavo ci fosse altro dietro“.

Il timore delle false prove

L’aspetto che più ha scosso Britti riguarda la possibilità che venissero create prove fasulle contro di lui.

Il cantautore ha raccontato di aver vissuto momenti di forte angoscia quando ha realizzato l’ampiezza delle operazioni condotte alle sue spalle.

“Avevo timore di attacchi, ma mai avrei pensato che potessero arrivare a questo punto” ha spiegato agli investigatori. Grazie alle indagini, l’ultima fase, quella che avrebbe potuto trasformarsi in un vero e proprio tentativo di incastrarlo, non si è concretizzata. “Credo sia stato anche merito del vostro intervento” ha aggiunto.