Pier Silvio Berlusconi spiazza tutti e irrompe nello studio durante la trasmissione: il messaggio sorprende il conduttore televisivo.

Un ingresso inatteso ha sorpreso il pubblico di Canale 5 e acceso lo studio di La Ruota della Fortuna. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, mercoledì 3 settembre ha fatto visita al programma condotto da Gerry Scotti, cogliendo l’occasione per celebrare un successo televisivo che ha battuto la concorrenza. Tra applausi e sorrisi, le sue parole hanno toccato i protagonisti dello show e non sono mancate osservazioni pungenti sulla sfida diretta con Affari Tuoi. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Il ringraziamento a Gerry Scotti e al team

Pier Silvio Berlusconi ha voluto esprimere pubblicamente la sua gratitudine a chi ha reso possibile questo risultato.

“Abbiamo fatto tutti insieme un piccolo miracolo” ha dichiarato, sottolineando l’impegno e la professionalità di chi lavora dietro le quinte.

Qui il video dell’irruzione di Pier Silvio Berlusconi nello studio.

Grande sorpresa nello studio de #LaRuotaDellaFortuna: Pier Silvio Berlusconi è arrivato durante le registrazioni per ringraziare Gerry Scotti e tutta la squadra, complimentandosi per gli ascolti oltre ogni aspettativa. pic.twitter.com/M5lVrbtoYV — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 4, 2025

Un tributo speciale è stato rivolto a Gerry Scotti, definito l’anima del progetto: “Gli abbiamo chiesto di fare ciò che non sembrava fattibile… e lui ci ha creduto fino in fondo“. L’Ad di Mediaset ha ringraziato anche Samira, spalla del conduttore, definendola “Una scoperta capace di portare freschezza e talento“.

Durante l’intervento non è mancata una frecciata alla trasmissione rivale condotta da Stefano De Martino.

“Siamo orgogliosi di questo prodotto perché non è soltanto un bel programma televisivo, ma porta nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana. È un gioco che diverte e allo stesso tempo istruisce, al contrario di chi propone un format basato solo sulla fortuna“. Con queste parole l’Ad ha voluto rimarcare la differenza tra le due proposte televisive.

La sfida degli ascolti

La Ruota della Fortuna ha conquistato il secondo round della stagione televisiva. Martedì la distanza con Affari Tuoi era stata di 1,6 punti percentuali, mentre mercoledì 3 settembre il divario si è ridotto a soli 0,6 punti.

Canale 5 ha registrato 4.109.000 spettatori con il 23% di share, contro i 3.993.000 spettatori e il 22,4% di Rai 1.