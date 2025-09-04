Raoul Bova torna in TV per dire la verità sullo scandalo: svelato in quale programma

Raoul Bova rompe il silenzio a Verissimo dopo mesi di voci e scandali: quando andrà in onda l’attesissima intervista.

Raoul Bova torna finalmente a parlare. Dopo un’estate dominata da indiscrezioni, accuse e un silenzio che sembrava destinato a protrarsi ancora a lungo, l’attore romano ha deciso di raccontare la propria verità. La sua scelta è ricaduta su un salotto televisivo molto seguito, dove ogni parola pronunciata diventa inevitabilmente un caso mediatico. Ma scopriamo tutti i dettagli dell’attesissima intervista.

La verità di Raoul Bova: ora è il suo turno

Per settimane il nome di Raoul Bova è stato al centro delle cronache, ma la sua voce è rimasta assente. A parlare per lui sono stati i suoi legali, guidati dall’avvocata Bernardini De Pace, ex suocera dell’attore.

Raoul Bova – www.donnaglamour.it

Intanto le voci correvano, dalle ipotesi di crisi con la compagna Rocío Muñoz Morales fino all’intricata vicenda legata a presunti messaggi privati diffusi senza consenso. Una tempesta mediatica che ha spinto Bova a chiedere l’intervento della legge, ottenendo la rimozione del materiale pubblicato.

Adesso, però, il protagonista di tanti successi cinematografici e televisivi ha deciso di esporsi in prima persona. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’attore sarà al centro di un’intervista che si preannuncia esplosiva, pronta a chiarire alcuni dei punti rimasti oscuri di questa vicenda.

La verità dietro lo scandalo

Il tutto nasce quando Fabrizio Corona ha diffuso sul suo canale YouTube alcuni messaggi privati che avrebbero coinvolto l’attore e una presunta amante, Martina Ceretti.

A fornirli sarebbe stato Federico Monzino, amico della ragazza, che in seguito ha accusato Corona di averlo registrato di nascosto. Un intreccio dai contorni torbidi, capace di attirare l’attenzione non solo della cronaca rosa ma anche del Garante della Privacy, intervenuto direttamente per arginare la diffusione di contenuti privati.

Nel frattempo, la relazione di Bova con Rocío Muñoz Morales, madre delle sue figlie Luna e Alma, è finita sotto i riflettori.

“Ho deciso di parlare per chiarire molte cose e proteggere la mia famiglia” avrebbe confidato Bova secondo indiscrezioni.