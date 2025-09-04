Tensione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: l’indiscrezione di Oggi sui rapporti tra ex coniugi, che cosa è successo.

Negli ultimi mesi il nome di Stefano De Martino è stato spesso accostato al mondo del gossip, non solo per la sua carriera televisiva, ma anche per la sua vita privata. Tra indiscrezioni e voci di corridoio, al centro della scena tornano i rapporti con Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago, che secondo quanto riportato dal settimanale Oggi non sarebbero affatto sereni. Ma scopriamo che cosa sta succedendo tra i due ex coniugi.

Nuove tensioni tra Stefano e Belen

Se da un lato Stefano De Martino è impegnato professionalmente con Affari Tuoi, dall’altro non mancano le notizie legate alla sua vita privata.

Le pagine del settimanale Oggi, attraverso la rubrica firmata da Alberto Dandolo, hanno riportato che i rapporti con Belen Rodriguez sarebbero tutt’altro che idilliaci.

Belén Rodríguez vestita di nero – www.donnaglamour.it

Secondo l’indiscrezione, il conduttore sarebbe rimasto infastidito da alcuni atteggiamenti della showgirl, tanto da lasciar trasparire una certa insofferenza.

“Belen si scatena e stavolta De Martino si infuria” si legge nel racconto pubblicato dal settimanale, che descrive un clima di distacco e contrasti lontani dalla serenità mostrata in pubblico.

Gli episodi che avrebbero fatto infuriare Stefano

A innescare la presunta rabbia di Stefano De Martino sarebbero stati alcuni comportamenti di Belen Rodriguez che non sono passati inosservati. Secondo quanto riportato, la showgirl avrebbe avuto discussioni animate con un benzinaio e, in un altro episodio, con un gruppo di ragazzi che l’avevano ripresa mentre ballava su un tavolo.

Scene che avrebbero indispettito l’ex marito, al punto da incrinare ulteriormente i loro già complicati rapporti.

Non sappiamo, tuttavia, se a complicare le cose ci siano stati anche gli scatti senza veli pubblicati dalla showgirl che hanno scatenato la polemica social.