Mara Venier denuncia i siti sessisti e chiede una legge per difendere le donne da abusi e immagini false: l’appello della conduttrice.

Negli ultimi giorni, anche Mara Venier è finita nel mirino di siti e forum online che mercificano l’immagine delle donne con insulti e contenuti manipolati. La conduttrice non ha esitato a reagire pubblicamente, raccontando la propria esperienza e chiedendo un intervento deciso delle istituzioni. La sua presa di posizione, forte e diretta, ha acceso il dibattito sulla necessità di leggi più severe e di maggiore solidarietà tra donne. Ma scopriamo quali sono state le sue parole.

La denuncia di Mara Venier

“Non è possibile diventare carne da macello in questo modo”, ha dichiarato Mara Venier dopo aver scoperto di essere apparsa accanto a immagini e commenti volgari su forum come Phica.eu, dove compaiono anche i nomi di Giorgia Meloni, Elly Schlein, Chiara Ferragni e Paola Cortellesi.

La conduttrice ha spiegato di non aver voluto leggere nemmeno un insulto, affidandosi subito al suo legale Carlo Assumma.

“Meglio non sapere, ci rimango male, soffro. Ma ho denunciato e non finisce qui” ha detto. La Venier ha sottolineato che non si tratta di un attacco individuale, ma di un fenomeno che colpisce indistintamente donne di ogni ruolo e condizione.

“Serve la solidarietà femminile, tutte unite, dall’impiegata alla capo di Stato. Non dobbiamo vergognarci di nulla” ha dichiarato. Al tempo stesso, ha lanciato un appello a chi guida media e istituzioni: “Bisogna stanare i responsabili di questa schifezza e proteggere chi ne è vittima“.

Tra intelligenza artificiale e danno d’immagine

Non è la prima volta che Mara Venier affronta un uso distorto della sua immagine. In passato la sua voce era stata clonata dall’intelligenza artificiale per pubblicità mai autorizzate e il suo volto era stato manipolato per creare falsi contenuti. “È straniante e spaventoso. Io non mi riconoscevo in quelle parole, ma ero io” ha raccontato.

La conduttrice ha parlato apertamente del danno più grave, quello alla sua credibilità. “Ho costruito negli anni un profilo di grande affidabilità. Se la gente si confonde tra voce artificiale e immagini false, qualcuno potrebbe credere davvero che quella sia io. È un danno enorme“.