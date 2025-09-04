Cecilia Rodriguez accenna a Verissimo su Instagram e poi cancella: ospite da Silvia Toffanin? La gaffe non passa inosservata.

L’estate sta lasciando spazio a una nuova stagione televisiva e i telespettatori si preparano a rivedere i programmi più amati. Se da un lato sono già tornati volti noti come Stefano De Martino con Affari Tuoi, dall’altro c’è grande attesa per i ritorni firmati Maria De Filippi e per il debutto di Ballando con le Stelle. Anche la domenica televisiva promette di essere intensa, con Domenica In e Verissimo. Ed è proprio sul talk show di Canale 5 che si concentra l’attenzione, dopo alcune parole di Cecilia Rodriguez che hanno scatenato la curiosità dei fan. Ma scopriamo che cosa è successo.

Cecilia Rodriguez e la confessione sui social

La modella argentina, sorella di Belen e seguitissima sui social con oltre 4,8 milioni di follower, ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan su Instagram.

Nel box dedicato, ha parlato con leggerezza dei suoi cagnolini, ha fatto una riflessione sincera sulla chirurgia estetica confessando: “Mi sono pentita” e ha accennato anche a progetti di lavoro. Fino a qui nulla di strano, se non fosse che una delle risposte è durata molto poco sul suo profilo, attirando subito l’attenzione.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

Pare, infatti, che la risposta pubblicata dalla modella contenesse un clamoroso spoiler.

L’indizio su Verissimo e la corsa ai ripari

Secondo quanto riportato da diversi siti, Cecilia Rodriguez avrebbe lasciato intendere di essere tra le prime ospiti della nuova edizione di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin.

Poco dopo, però, il messaggio è stato cancellato, generando un’ondata di supposizioni.

L’indiscrezione non è stata confermata e al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale sulla data d’inizio né sugli ospiti.

Alcuni ipotizzano che il debutto del talk show possa avvenire il 13 settembre, ma resta tutto da verificare. Intanto i fan si chiedono: l’ospitata di Cecilia era solo un’anticipazione di troppo o un semplice fraintendimento? Non resta che attendere la programmazione di Canale 5 per scoprire la verità.