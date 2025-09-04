Cecilia Rodriguez spiazza i fan con una rivelazione inaspettata sul suo fisico: “Me ne sono pentita”, poi il messaggio ai follower.

Cecilia Rodriguez, incinta del suo primo figlio, ha spiazzato i fan con una rivelazione inaspettata sul suo aspetto fisico. Durante una sessione di domande e risposte sul suo profilo Instagram, la modella ha fatto una dichiarazione che non è passata inosservata. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Cecilia Rodriguez pentita dei ritocchini

Cecilia Rodriguez ha deciso di affrontare con sincerità alcune curiosità dei suoi follower. Una fan le ha chiesto direttamente: “Checu ma tu hai fatto il rinofiller al naso? Vorrei farlo“. La sorella di Belen, che da sempre mantiene un rapporto aperto con i suoi sostenitori, non ha evitato la questione e ha risposto senza esitazioni, chiarendo una volta per tutte le indiscrezioni che giravano sul suo aspetto.

La modella argentina ha smentito ogni voce riguardante ritocchi al viso, specificando di non essere mai ricorsa a trattamenti estetici di quel tipo.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

Se sul naso non ci sono stati interventi, diverso è il discorso per il seno. La moglie di Ignazio Moser ha infatti raccontato di essersi sottoposta a un’operazione quando era più giovane, scelta di cui oggi ammette di essersi pentita. “Mai fatto niente, tranne l’intervento al seno che con il senno di poi mi sono pentita. Ero piccola, pensavo che mi avrebbero fatto stare meglio” ha confidato ai suoi follower.

Cosa pensa della chirurgia estetica

La showgirl ha voluto sottolineare come quella decisione fosse stata dettata da un momento particolare della sua vita, in cui la ricerca di approvazione esterna aveva avuto il sopravvento sulla consapevolezza personale.

Nonostante il rimpianto personale, Cecilia Rodriguez ha ribadito di non essere contraria in assoluto alla chirurgia estetica. “Non sono né a favore né contro, non giudico” ha precisato, sottolineando l’importanza di lasciare a ciascuno la libertà di scegliere ciò che sente più adatto per sé.