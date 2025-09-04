“Per un po’ di vino”: Olly risponde allo scandalo della tovaglia imbrattata

Olly rompe il silenzio sulla tovaglia imbrattata: al concerto di Milano ironizza cantando Depresso Fortunato.

Un mese di silenzio e un ritorno sul palco per chiarire, a modo suo. Olly ha deciso di affrontare la polemica che lo ha visto protagonista all’inizio di agosto, quando una foto di una tavola imbrattata di vino e cibo, dopo una serata con gli amici, scatenò critiche e discussioni sui social. In molti lo accusarono di mancanza di rispetto nei confronti del personale del ristorante, ma il cantante non aveva mai commentato. Almeno fino a ieri sera, quando sul palco dell’Ippodromo Snai San Siro di Milano ha scelto di rompere il silenzio con ironia, durante l’esibizione del suo ultimo successo, Depresso Fortunato. Scorpiamo che cosa ha detto.

Cosa ha detto Olly sul palco di Milano

Nel corso del concerto, Olly ha modificato i versi iniziali della sua canzone, facendo esplicito riferimento al caso che lo aveva visto al centro delle polemiche.

Davanti a migliaia di fan, ha intonato: “Il paese era inca**ato, perché ho versato un po’ di vino“. La battuta, seguita dall’entusiasmo del pubblico, è stata accolta come una risposta leggera e disincantata a una vicenda che aveva infiammato i social per giorni.

Molti hanno interpretato le sue parole come un tentativo di ridimensionare l’accaduto, trasformandolo in un episodio quasi goliardico, piuttosto che in un gesto irrispettoso.

La cover e la polemica sulla tovaglia imbrattata

Il riferimento non è casuale: la cover di Depresso Fortunato raffigura proprio una tovaglia macchiata, simbolo di una serata intensa e “vissuta”.

Durante l’estate, Olly aveva condiviso un video su Instagram in cui appariva con gli amici a intonare il brano, tra bottiglie sbattute sul tavolo e sedie trasformate in palchi improvvisati. Le condizioni della tavola, al termine della serata, suscitarono indignazione, ma il cantante non intervenne per difendersi.

La scelta di riprendere l’argomento sul palco, davanti ai fan, appare ora come la sua unica dichiarazione ufficiale: ironica, leggera e senza troppe giustificazioni. Una risposta in musica che ha riacceso la curiosità e, inevitabilmente, anche il dibattito.