Michelle Hunziker rompe il silenzio e parla per la prima volta di Nino Tronchetti Provera: “Siamo innamorati e felici”.

Michelle Hunziker ha deciso di rompere il silenzio. Dopo mesi di indiscrezioni, fotografie rubate e voci che inseguivano la sua nuova vita sentimentale, la showgirl svizzera ha confermato ufficialmente la relazione con l’imprenditore Nino Tronchetti Provera. Lo ha fatto scegliendo un’intervista al sito tedesco Bunte.de, in occasione della sua partecipazione al Guinness dei Primati in Germania. Le sue parole hanno acceso la curiosità dei fan e messo a tacere ogni dubbio sulle emozioni che sta vivendo. Ma scopriamo che cosa ha rivelato la conduttrice televisiva.

Michelle Hunziker parla del nuovo amore

“L’amore fa parte della vita, è la cosa più bella di tutte” ha raccontato Michelle Hunziker nella sua lingua madre, per poi aggiungere in italiano: “È il motore della vita“.

La conduttrice ha ammesso di essere davvero felice e non ha nascosto il coinvolgimento con Tronchetti Provera, comparso al suo fianco in più occasioni negli ultimi mesi.

Allo stesso tempo, Hunziker ha sottolineato di voler difendere la propria intimità: “Sono un po’ protettiva nei confronti della mia vita privata ultimamente, anche se si possono vedere le foto. E nelle foto si vede che siamo appena innamorati e felici. Ma cerco di mantenere il tutto un po’ privato, in modo che le persone possano proteggerlo“.

Vacanze e momenti in famiglia

Il legame tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si è consolidato anche durante le vacanze estive.

Le immagini pubblicate dal settimanale Oggi mostrano la coppia in barca tra sorrisi e baci, ma anche in montagna, a San Cassiano di Fanes, dove hanno condiviso un trekking e un pranzo al rifugio insieme a Sole e Celeste, le figlie che Michelle ha avuto dall’ex marito Tomaso Trussardi.

Momenti di serenità che confermano l’armonia della nuova famiglia allargata.