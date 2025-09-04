Belen ha un nuovo flirt: un architetto ha conquistato il cuore della showgirl

Nuovi rumors su Belen e l’architetto milanese Stefano Belingardi Clusoni: le foto delle vacanze alimentano i sospetti.

La vita sentimentale di Belen Rodriguez non smette mai di sorprendere e far discutere. Dopo le polemiche legate alla sua presenza social e agli scatti che hanno fatto il giro del web, la showgirl argentina torna a far parlare di sé per una presunta nuova relazione. A rivelare i dettagli è il settimanale Chi, che ha pubblicato alcune immagini delle sue vacanze in Sardegna. Tra le foto non è passato inosservato un volto maschile, quello di Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese di 37 anni, che in questi giorni è stato accostato con insistenza al nome di Belen. Ma scopriamo tutti i dettagli del rumor.

Un nuovo flirt per Belen

Secondo le indiscrezioni, il legame tra Belen e Stefano Belingardi Clusoni avrebbe preso forma durante l’estate.

Non si tratta di un ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino, che oggi vive una storia d’amore con Caroline Tronelli, ma di un nuovo nome entrato nel radar della cronaca rosa.

Belingardi Clusoni non è un volto del mondo dello spettacolo: nato a Milano, si è laureato all’’Accademia di Architettura “Mario Botta” di Mendrisio e ha lavorato tra Barcellona, Shanghai, Berlino e Milano. Nel 2022 il suo nome è stato legato a nuovi grattacieli destinati a ridisegnare lo skyline lombardo.

Le parole di Belen sull’amore: indizi di un nuovo flirt

Sulla presunta nuova fiamma la showgirl non ha ancora rilasciato conferme, ma in un’intervista aveva lasciato intendere di vivere una fase diversa della sua vita sentimentale.

“Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole – aveva dichiarato – senza le pressioni e le aspettative di prima“. E ancora: “Negli ultimi anni ho cercato di riempire dei vuoti, ma oggi ho una prospettiva dell’amore molto diversa“. Frasi che, lette alla luce delle ultime immagini, alimentano il sospetto che accanto a lei ci sia davvero una nuova presenza speciale.