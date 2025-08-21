Raoul Bova sparisce dopo lo scandalo del presunto tradimento: premi mancati, separazione e nuove rivelazioni sul caso.

Da giorni non si hanno notizie dirette di Raoul Bova, che sembra aver scelto di allontanarsi dal clamore mediatico nel momento più delicato della sua vita privata e professionale. La vicenda è esplosa con la diffusione di alcune registrazioni che lo ritraggono in conversazioni riservate con la modella ventitreenne Martina Ceretti, indicata come possibile causa della rottura con la compagna Rocío Muñoz Morales. L’attore romano, travolto dalle polemiche, ha preferito non rilasciare dichiarazioni pubbliche e la sua assenza inizia a pesare non solo sul piano personale. Scopriamo che cosa sta succedendo.

Raoul Bova dà forfait all’evento tanto atteso

Il 20 agosto 2025 Bova avrebbe dovuto partecipare alla 25esima edizione della “Notte dell’Orgoglio Marchigiano” per ricevere un riconoscimento. Tuttavia, a sorpresa, l’attore ha deciso di fare forfait.

La sua decisione di non presentarsi, annunciata all’inizio della serata, ha suscitato reazioni indignate tra i presenti. Dalla piazza gremita si sono levati fischi e malumori, mentre le istituzioni locali non hanno nascosto il disappunto.

Il sindaco Nicola Carolini ha rivelato che l’attore aveva preso un impegno preciso, già retribuito, e che il forfait senza alcuna spiegazione è stato vissuto come uno sgarbo verso la comunità.

Nuovi sviluppi sul caso degli audio

Sul fronte privato, intanto, le tensioni non si placano: secondo le ultime indiscrezioni, Rocío Muñoz Morales avrebbe chiesto l’affidamento esclusivo delle figlie, eventualità che rappresenta per Bova un colpo durissimo.

Inoltre, emergono anche novità legate alla registrazione al centro dello scandalo. Il Garante della Privacy ha disposto la rimozione immediata dell’audio diffuso nella trasmissione Falsissimo di Fabrizio Corona. Nonostante il divieto, il contenuto ha superato 1,3 milioni di visualizzazioni e resta accessibile dalle piattaforme.

Intanto Bova, assistito dagli avvocati Annamaria Bernardini de Pace e David Leggi, ha sporto denuncia, segnalando anche un presunto tentativo di ricatto riconducibile a Federico Monzino, vicino alla giovane modella.