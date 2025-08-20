Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales nel pieno della crisi non rinunciano al lavoro: lei ha un libro in cantiere.

Un’estate turbolenta ha segnato la vita di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. La coppia, ormai divisa sentimentalmente, è stata al centro delle cronache dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona sul presunto scambio di messaggi tra l’attore e Martina Ceretti. Un caso che ha fatto discutere e che ha messo in dubbio la solidità della loro relazione, ma anche la loro carriera. In molti si sono chiesti se ci sarebbero state ripercussioni professionali, e la risposta è arrivata chiara e diretta: nessuno stop al lavoro per entrambi. Ma scopriamo i dettagli.

Raoul Bova tra Don Matteo, Buongiorno mamma e tre nuovi film

Giuseppe Candela, nella sua rubrica su Chi “C’è chi dice che“, ha messo in luce come il momento professionale dell’attore sia più florido che mai.

“Crisi in amore, lavoro a gonfie vele” ha scritto il giornalista, rivelando che Bova continuerà a dividersi tra Rai 1 e Canale 5.

Raoul Bova – www.donnaglamour.it

L’attore tornerà infatti in Don Matteo nella quindicesima stagione della storica fiction, e sarà protagonista della terza stagione di Buongiorno mamma.

Non solo televisione: per lui sono in arrivo anche tre film molto attesi. Si tratta di “Nel tepore del ballo” diretto da Pupi Avati, “Greta e le favole vere” accanto a Sabrina Impacciatore e “Amici Comuni” con Francesca Inaudi. Un’agenda fitta che conferma come le vicende private non abbiano minato la sua popolarità e il suo seguito.

Rocío Muñoz Morales tra tv, cinema e un libro in uscita

Se per Raoul il futuro è davanti alla macchina da presa, anche Rocío Muñoz Morales non resta indietro.

L’attrice e conduttrice, infatti, tornerà su Rai 2 accanto a Nicola Savino per lo show “Freeze“.

Inoltre, sarà nuovamente sul set diretta da Enrico Vanzina in un progetto che la riporterà al cinema.

La novità più attesa, però, riguarda l’autunno, quando Rocío farà il suo debutto in libreria con un nuovo libro. Non sono stati rivelati dettagli sui contenuti, ma la curiosità resta alta.