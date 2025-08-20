Dopo mesi di rumors sul presunto allontanamento tra Michelle Hunziker e Serena Autieri, la conduttrice rompe il silenzio.

Da settimane si rincorrono voci sulla presunta rottura fra Michelle Hunziker e Serena Autieri, due delle protagoniste più amate dello spettacolo italiano. A far parlare è stata soprattutto la decisione delle due di trascorrere le vacanze di Ferragosto in luoghi diversi, rompendo una tradizione che le aveva sempre viste insieme. Ma le dirette interessate hanno deciso di chiarire la situazione con un video che ha sorpreso i fan.

La replica di Michelle Hunziker e Serena Autieri ai gossip

Le indiscrezioni sulla fine dell’amicizia fra Michelle Hunziker e Serena Autieri avevano trovato terreno fertile dopo le vacanze di agosto: la conduttrice in Costiera Amalfitana con Nino Tronchetti Provera, l’attrice sulle Dolomiti con il marito Enrico Griselli e la figlia Giulia.

Un dettaglio insolito, se si pensa che le due avevano sempre trascorso Ferragosto insieme, documentando i momenti sui social.

Per questo motivo, stanche dei rumors, le due hanno scelto di rispondere pubblicamente. Lo hanno fatto con un video nelle Stories Instagram di Michelle, dove appaiono sorridenti e complici.

“Eccoci!! Finalmente insieme – Don’t worry, la nostra amicizia è intatta” ha scritto la Hunziker nella didascalia.

Nel filmato, la conduttrice racconta: “Ma tu ti rendi conto che sono venuta apposta qui a San Cassiano perché i giornali scrivono che io e te abbiamo litigato?“. Serena Autieri replica subito con un secco “Non è vero“, a cui segue la battuta ironica di Michelle: “Io sono andata in Costiera Amalfitana e tu eri qua e quindi… ho preso i pattini a rotelle e sono arrivata. Ci vogliamo bene, siamo qua“.

Michelle e Serena: un’amicizia autentica

Il legame fra Michelle Hunziker e Serena Autieri non nasce certo oggi. Da anni le due si mostrano unite da un rapporto profondo, fatto di complicità e rispetto reciproco. In passato Serena aveva raccontato: “Tra noi c’è amore puro, che non chiede niente in cambio. Anche se ci vediamo poco, quando ci ritroviamo è come se non fosse passato nemmeno un istante“.

Le due condividono anche la passione per la montagna e per le arrampicate, spesso a San Cassiano, in Alta Badia.

“All’inizio Michelle era timorosa, ora si diverte. A volte cantiamo, sono momenti che ti uniscono, una scuola di vita” aveva spiegato l’attrice.