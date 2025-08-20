Polemica su Giulia De Lellis e Tony Effe: fan bambini in lacrime dopo l’incontro mancato, “Sono scoppiati a piangere”.

Giulia De Lellis e Tony Effe sono finiti ancora una volta al centro delle cronache rosa, ma questa volta non per un momento romantico o mondano. La coppia, reduce da una vacanza tra Puglia e Costiera Amalfitana, si gode l’estate tra relax, gite in barca e cene raffinate, a poche settimane dalla nascita della loro primogenita Priscilla. Tuttavia, nelle ultime ore le immagini idilliache hanno lasciato spazio a una polemica che ha acceso il dibattito online: alcuni bambini, che attendevano i due per un saluto e qualche foto ricordo, sarebbero rimasti delusi fino alle lacrime. Ma scopriamo che cosa è successo.

Cosa è successo davanti al bar

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, tutto sarebbe avvenuto davanti a un locale dove Giulia De Lellis e Tony Effe si trovavano per trascorrere la serata.

Nel video diffuso sui social si vedono alcuni piccoli fan radunati fuori dalla porta, speranzosi di poter incontrare la coppia.

Giulia De Lellis e Tony Effe alla sfilata PDF durante la Settimana della Moda Uomo Autunno/Inverno 2025-2026 a Milano, il 17 gennaio 2025 – www.donnaglamour.it

L’influencer, con un sorriso, avrebbe indicato un’altra uscita dicendo: “Usciamo di là“, dando l’impressione che sarebbero passati proprio da quella porta per accontentare i bambini. Ma, stando al racconto, la realtà sarebbe stata diversa.

“Ho parlato con alcuni genitori: i bambini sono scoppiati a piangere” ha spiegato Rosica, sottolineando che poco dopo sarebbe arrivato persino l’“unfollow” da parte dei piccoli delusi.

La bufera social e il silenzio della coppia

A far crescere la polemica ci ha pensato un dettaglio rivelato dallo stesso esperto: “E lei li pubblica pure, dopo averli derisi e lasciati lì ad aspettare. Se ne sono andati via di nascosto da un’altra parte“.

Il riferimento è a una storia condivisa da Giulia De Lellis, nella quale appariva proprio la scena dei bambini in attesa.

Per ora, né lei né Tony Effe hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’episodio. Ma il clamore mediatico non sembra destinato a spegnersi presto.