Francesco Sarcina attacca Fedez, Tony Effe, Sfera Ebbasta e Salvini durante un concerto a Trinitapoli: parole di fuoco.

Durante la sua esibizione a Trinitapoli, in provincia di Barletta-Andria-Trani, Francesco Sarcina ha trasformato il palco in un’occasione non solo musicale ma anche polemica. Il leader de Le Vibrazioni, davanti al pubblico accorso per ascoltarlo, ha lanciato frecciatine pungenti ad alcuni colleghi del panorama musicale italiano, prendendo di mira soprattutto i rapper più in voga. Un duro sfogo che ha attirato l’attenzione dei fan e dei media. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Le parole contro i rapper: “Una massa di robaccia brutta”

Sarcina non ha usato mezzi termini. Interrompendo il concerto con un monologo acceso, ha dichiarato: “Già i loro testi fanno schifo, poi cantano con l’autotune o non cantano proprio. Devo davvero fare un elenco?“.

E l’elenco è arrivato: Tony Effe, Fedez e Sfera Ebbasta. Secondo il cantante, l’uso dell’autotune è diventato una scorciatoia che penalizza la qualità, trasformando la musica in “Una massa di robaccia brutta” che lui stesso dice di non riuscire a distinguere.

Qui il video di una parte dello sfogo che ha fatto il giro dei social.

“Anche mio figlio ascolta queste schifezze” ha aggiunto, accusando questi artisti di ostentare ricchezze effimere e di trasmettere messaggi discutibili. In particolare, Sarcina ha definito Sfera Ebbasta “uno dei peggiori” e ha puntato il dito contro l’ostentazione di ignoranza e consumismo.

Francesco Sarcina attacca Salvini

Non solo musica nel mirino di Sarcina. Nel suo discorso è comparso anche il nome del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, da lui definito “un trimone“, termine dialettale pugliese che equivale a “sciocco“.

“Questi insultano, dicono parolacce e insultano il mondo femminile soprattutto” ha dichiarato il cantante.

Ora ci si chiede: i rapper attaccati e Matteo Salvini risponderanno alle dure critiche del frontman de Le Vibrazioni? Non ci resta che attendere per scoprirlo.