Serena Autieri rompe il silenzio sull’amicizia con Michelle Hunziker: nessuna crisi, solo amore puro e lontananza fisica. Le sue parole.

Sono diversi mesi ormai che non vediamo foto, storie o video di Michelle Hunziker insieme alla storica amica Serena Autieri. L’assenza di foto e post insieme hanno generato rumors secondo cui l’amicizia tra le due donne era giunta al capolinea. Ma cosa è successo tra Michelle e Serena?

Dopo mesi di silenzio, l’attrice e cantante ha deciso di rompere il silenzio e rivelare come stanno realmente le cose tra di loro, mettendo fine una volta per tutte alle speculazioni sulla fine della loro amicizia.

Serena Autieri sull’amicizia con Michelle: “C’è amore puro”

Al Corriere della Sera, l’attrice e cantante Serena Autieri ha rivelato il motivo dell’assenza di foto insieme alla storica amica Michelle Hunziker.

“Tra noi c’è amore puro, che non chiede niente in cambio. Anche se ci vediamo poco, quando ci ritroviamo è come se non fosse passato nemmeno un istante. L’ultima volta, a Milano, siamo rimaste abbracciate per dieci minuti“.

Serena Autieri

Insomma, sembrerebbe proprio che l’amicizia tra le due vada a gonfie vele. Il motivo per cui i fan non le vedono insieme è semplicemente l’assenza di tempo.

Ma non è tutto.

Serena Autieri svela i retroscena dell’amicizia con Michelle Hunziker

Oltre a svelare i motivi per cui ultimamente Serena e Michelle non pubblicano foto insieme, la cantante ha anche rivelato alcuni dettagli della loro amicizia.

Ha, infatti, raccontato la loro ultima avventura insieme, un’arrampicata a “San Cassiano, in Alta Badia. L’ho convinta io. All’inizio Michelle era timorosa, ora si diverte. Per lunghe ore ci sei soltanto tu e la roccia, concentrata, nel silenzio. A volte cantiamo, sono momenti che ti uniscono, una scuola di vita, impari ad andare avanti senza paura“.

Alle parole di Serena Autieri, la showgirl Michelle ha risposto con una tenera storia Instagram, in cui scrive un semplice ma significativo “Ti voglio tanto bene“.