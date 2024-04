Beppe Vessicchio è pronto a seguire Amadeus fino in capo al mondo, anche sul Nove se glielo chiedesse. Ecco cosa ha dichiarato il direttore.

Negli ultimi anni Beppe Vessicchio è diventato la colonna portante del Festival di Sanremo, e adesso ci si chiede quale sarà il suo destino dopo l’addio di Amadeus alla Rai. Il direttore d’orchestra sarebbe pronto a lasciare mamma Rai per seguire il suo ex direttore artistico?

Il noto personaggio televisivo ha risposto a queste domande al Corriere della Sera in cui ha dichiarato quale sarà il suo destino televisivo.

Beppe Vessicchio: “Seguirei Amadeus perché è una persona che stimo”

“Se Amadeus dovesse chiedermi di seguirlo sulla Nove? Dico di sì” ha dichiarato Beppe Vessicchio al Corriere della Sera.

Ha, poi, motivato la sua risposta spiegando: “Dico sempre sì perché è una persona che stimo. Poi naturalmente dipende dai contenuti“.

Beppe Vessicchio

Sull’addio di Amadeus alla Rai, Vessicchio ha dichiarato: “Direttori di rete, vicedirettori, responsabili di palinsesto, capistruttura: appartengono a una rete già consolidata che tende a tirare la corda dalla propria parte. Amadeus alla Nove chiederà garanzie di autonomie, seguendo la scia di chi ha lasciato la Rai per una rete diversa. Ha fatto bene negli ultimi anni perché aveva capito che doveva accentrare su di sé tutto prendendosi la responsabilità di qualunque cosa“.

Beppe Vessicchio: ipotesi Festivalbar?

Con il passaggio di Amadeus a Discovery si è tornato a parlare del Festivalbar. Sarebbe possibile riportare il vita lo storico programma di musica? Ha risposto alla domanda Andrea Conti al Fatto Quotidiano.

“I diritti sono nelle mani di Andrea Salvetti, figlio del patron Vittorio. In tutti questi anni network radiofonici importanti e diversi editori televisivi hanno cercato di convincere Andrea Salvetti a riaprire lo scrigno – ermeticamente sigillato – dove è riposto il format. Nulla da fare. Ed è per questo che poi sono fioccate altre trasmissioni televisive legate sempre alle canzoni dell’estate diverse comunque nello spirito e nel meccanismo rispetto al Festivalbar, come il Coca-Cola Summer Festival su Canale 5, poi l’irruzione di Battiti Live su Italia 1 e il recente Tim Summer Hits che è andato in onda su Rai 2 fino alla scorsa stagione, ma che traslocherà a breve su Rai 1“.