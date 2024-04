Milo Infante ha cancellato il servizio sulla strage di Erba all’ultimo minuto, e il motivo riguarda Caterina Balivo. Cos’è successo?

Milo Infante nell’ultima puntata del suo programma Ore 14 ha deciso di cancellare all’ultimo minuto il servizio sulla strage di Erba. Ma qual è il motivo? Il giornalista ha deciso di spiegare il motivo dell’accaduto a LaPresse, e la motivazione dietro questa scelta riguarda la collega Caterina Balivo.

La Balivo, infatti, sarebbe andata in onda con il medesimo servizio appena 10 minuti prima di Infante, e allora è partita la corsa per modificare la scaletta. Ma ecco che cosa ha dichiarato il conduttore televisivo.

Milo Infante: “Tutto vero, non potevamo nasconderlo”

A LaPresse si legge: “Milo Infante ha deciso di cancellare all’ultimo minuto mentre era già tutto pronto in studio, il servizio sulla strage di Erba e sulla revisione del processo a Olindo e Rosa per evitare la sovrapposizione con Rai1. Nello stesso momento, infatti, e fino alle 14.40 Balivo su RaiUno era in onda con lo stesso argomento“.

Una crisi che Milo ha voluto superare scegliendo di cancellare il servizio.

Caterina Balivo

“Tutto vero e non potevamo nasconderlo, essendoci colleghe e colleghi in studio. È emerso quello che sta accadendo da settimane, cioè che la prima ora della Balivo, che parte dieci minuti prima di noi, è dedicata alla cronaca. I miei autori mi hanno segnalato che il suo programma, in partenza poco prima del nostro, era in diretta da Brescia per la revisione del processo di Erba” ha dichiarato il conduttore televisivo.

Milo Infante: il problema della sovrapposizione dei programmi

Per ovviare al problema della sovrapposizione dei programmi, che avrebbero trattato lo stesso argomento nello stesso momento, Milo Infante ha dichiarato: “A quel punto ho ribaltato la scaletta per evitare di andare in sovrapposizione piena. Non è mai accaduto che due programmi si occupassero contemporaneamente dello stesso tema, con gli inviati sul posto, gli ospiti in studio. Si rischia un effetto tragicomico, magari alle 2 del pomeriggio c’è in onda anche il servizio del Tg3 e abbiamo chiuso la partita, facendo a reti unificate un servizio di cronaca“.

Poi manda una frecciatina al programma della Balivo: “Per evitare imbarazzo all’azienda ho preso questa decisione. Ore14 si occupa di cronaca, noi non regaliamo soldi, non facciamo interviste sui divani, non ci abbracciamo tra noi. Non è alleggerimento, se non faccio la cronaca non posso fare altro. Per anni con Serena Bortone non c’è stata mai sovrapposizione, ma ora nel nuovo corso de La Volta Buona ci si occupa di cronaca nera, cosa che non è scritta nella scheda del programma“.