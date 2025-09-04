“Non è stato facilissimo”: la dura confessione di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi si è raccontata a tuttotondo tra vita privata, rapporto con gli ex e l’arrivo dei cinquant’anni. Non sono mancati passaggi molto personali.

Dopo il presunto litigio che l’ha vista coinvolta, Alessia Marcuzzi è tornata a parlare e lo ha fatto a Grazia di cui è stata protagonista nella copertina dell’ultimo numero. La famosa e apprezzata conduttrice ha avuto modo di raccontarsi a 360° svelando diversi aspetti legati alla sua vita privata, al rapporto con gli uomini della sua vita ma anche con l’età che avanza con i 50 anni superati.

Alessia Marcuzzi e la famiglia allargata

Intervistata da Grazia, come detto, Alessia Marcuzzi ha svariato su più argomenti. Uno di questi è la sua vita privata, il rapporto con i suoi figli ma anche con i suoi ex e le rispettive famiglie: “Sono soddisfatta di andare molto d’accordo con i padri dei miei figli, ma soprattutto con Gaia (moglie di Inzaghi, ndr) e Wilma (moglie di Facchinetti, ndr), le loro rispettive compagne”, ha detto la donna.

“Ho fatto due figli con due uomini diversi. Mi sono sposata con un altro uomo (Paolo Calabresi Marconi, da cui ora è separata, ndr) con cui invece non ne ho avuti. Sono stata talvolta attaccata per la gestione della mia vita sentimentale, eppure se un uomo fa più figli con diverse donne, nessuno gli dice niente”.

L’età che avanza e il rapporto con il fisico

Ma tra i vari passaggi, la Marcuzzi ha parlato anche dell’età che avanza,e l’arrivo e il superamento dei 50 anni e in generale del proprio aspetto fisico: “Non sono molto sicura di me stessa, mi vedo piena di difetti. Però crescendo ho proprio imparato, ed è quello che insegno sempre a mia figlia, che noi donne siamo molto più esposte a questo giudizio, perché è incredibile la differenza di trattamento che c’è fra un uomo e una donna”, le sue parole con tanto di riferimento all'”assurdo accanimento sulle donne per i loro difetti”.

E proprio sull’età e i 50 raggiunti e superati, ecco la confessione: “Non è stato facilissimo, inutile negarlo. Ma anche questo viene chiesto quasi sempre solo alle donne perché un uomo, secondo il sentire comune, dopo i cinquant’anni è ‘figo’ lo stesso. E invece no, i cambiamenti toccano anche a loro e si devono tenere in forma come facciamo noi”, ha risposto a Grazia la Marcuzzi.