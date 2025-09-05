Babyshower da sogno per la figlia di Heather Parisi: ecco chi c’era e il nome della piccola

Heather Parisi diventa nonna bis: festa a Roma per il babyshower di Rebecca Manenti in attesa della piccola Sole.

Grande festa a Roma per celebrare l’arrivo della piccola Sole, la primogenita di Rebecca Manenti, figlia maggiore di Heather Parisi e dell’ex marito Giorgio Manenti. L’occasione è stata il babyshower, organizzato all’aperto con una scenografia curata nei minimi dettagli e documentata sui social con numerose foto. Rebecca è apparsa sorridente e radiosa, accolta dall’affetto di amici e parenti, in un clima intimo e gioioso. All’evento non poteva mancare la sorella Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantautore Ultimo e mamma del piccolo Enea, nato nel novembre 2024.

Il babyshower di Rebecca Manenti

Una tavolata lunga e colorata, decorata con piatti pastello, palloncini, cuscini e candele ha fatto da cornice al picnic.

Tra i momenti più emozionanti, la dedica di Jacqueline, che già mesi fa aveva condiviso la notizia della gravidanza: “Mia sorella diventa mamma, io divento zia ed Enea sarà un cuginetto grande. La vita è bellissima!“. Parole che avevano anche anticipato il nome scelto per la nuova arrivata: Sole.

Heather Parisi di nuovo nonna

Per Heather Parisi, 65 anni, questo è un nuovo capitolo: dopo la nascita del nipotino Enea, è ora in arrivo la seconda nipotina.

Nel 2024, in un’intervista televisiva, aveva definito Rebecca una professionista determinata, raccontando dei suoi anni di studio e di lavoro all’estero, prima di stabilirsi definitivamente in Italia come dentista specializzata in Ortognatodonzia.

Il rapporto tra madre e figlia, pur segnato dalla distanza, è stato descritto da Heather come complice e sincero. L’arrivo della piccola Sole sembra ora rafforzare ancora di più il legame tra le generazioni, portando una nuova luce nella famiglia.

Oggi, Rebecca oltre a essere una professionista affermata, si prepara al ruolo più importante della sua vita: diventare madre.