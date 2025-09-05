Lady Gaga annulla il concerto di Miami all’ultimo minuto: che cosa è successo alla cantante, fan preoccupati.

I fan di tutto il mondo sono rimasti sorpresi nell’apprendere le ultime notizie della loro cantante preferita: Lady Gaga ha annullato il concerto di Miami all’ultimo minuto. Una novità che ha suscitato grande scalpore, ma anche tanta preoccupazione tra gli ammiratori della celebre artista americana. Infatti, i motivi dietro la difficile decisione sarebbero legati alla salute della cantante. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Lo stop improvviso a Miami

“Avrei voluto superare tutto questo per voi, ma non posso mettere a rischio la mia voce“: con queste parole Lady Gaga ha annunciato la cancellazione del concerto previsto a Miami.

A poche ore dall’inizio dello show, la cantante ha comunicato direttamente ai fan la sua decisione, spiegando che non poteva permettersi di danneggiare le corde vocali e che la data sarà recuperata in futuro.

“Spero possiate perdonarmi e accettare le mie più sincere scuse” ha aggiunto, lasciando intendere che la priorità resta la sua salute, fondamentale per garantire nuove performance indimenticabili.

Lady Gaga annuncia “The Dead Dance”: il singolo con Tim Burton

Mentre i fan attendevano il concerto, Lady Gaga ha sorpreso con l’uscita del nuovo singolo “The Dead Dance” accompagnato da un videoclip girato in Messico sull’Isla de las Muñecas e diretto da Tim Burton.

“L’ispirazione per il brano è stata una rottura” ha spiegato l’artista, che ha rivelato come la canzone rappresenti sia il dolore della fine di un amore sia la rinascita attraverso il divertimento e la condivisione.

Intanto Lady Gaga si prepara a tornare sul palco italiano con due date attesissime del tour “The MAYHEM Ball”, il 19 e 20 ottobre all’Unipol Forum di Assago, a sette anni dall’ultima esibizione nel Paese.