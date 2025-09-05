Royal Family in lutto: il drammatico annuncio di Buckingham Palace

Terribile lutto nella Famiglia Reale inglese: da Buckingham Palace è arrivato l’annuncio della morte della duchessa Katharine Worsley.

Non solo il recente piccolo caso attorno a Kate Middleton. La Famiglia Reale si è trovata in queste ore a dover far fronte ad un terribile lutto. Infatti, da Buckingham Palace è arrivato l’annuncio della morte della duchessa Katharine Worsley all’età di 92 anni. La donna, moglie del principe Edoardo – cugino della regina Elisabetta II – si è spenta tra l’affetto della famiglia.

Morta Katharine Worsley: l’annuncio dei Reali

Sono ore di grande tristezza per la Royal Family che ha detto addio alla duchessa di Kent, Katharine Worsley. La donna si è spenta all’età di 92 anni circondata dall’affetto dei propri cari. La Worsley, moglie del principe Edoardo – cugino della compianta Regina Elisabetta II – era la Reale più anziana della Famiglia.

Ad annunciare la dipartita della donna è stato Buckingham Palace, precisando che la duchessa si è spenta serenamente nella sua residenza di Kensington Palace, circondata dalla famiglia. A fare eco alla triste comunicazione ci hanno poi pensato anche Re Carlo e la Regina Camilla che hanno optato per un ricordo personale.

L’addio di Re Carlo e Camilla

Attraverso un post social, i sovrani del Regno Unito, Re Carlo e la Regina Camilla, hanno voluto ricordare la duchessa: “È con profondo dolore che Buckingham Palace annuncia la morte di Sua Altezza Reale la Duchessa di Kent. Sua Altezza Reale si è spenta serenamente ieri sera a Kensington Palace, circondata dalla sua famiglia”, si legge.

“Il Re, la Regina e tutti i membri della Famiglia Reale si uniscono al Duca di Kent, ai suoi figli e nipoti nel lutto per la loro perdita e ricordano con affetto la dedizione di una vita della Duchessa verso tutte le organizzazioni a cui era associata, la sua passione per la musica e la sua empatia per i giovani”, hanno scritto con affetto King Charles e consorte.