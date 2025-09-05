Royal Family in lutto: il drammatico annuncio di Buckingham Palace

Terribile lutto nella Famiglia Reale inglese: da Buckingham Palace è arrivato l’annuncio della morte della duchessa Katharine Worsley.
Non solo il recente piccolo caso attorno a Kate Middleton. La Famiglia Reale si è trovata in queste ore a dover far fronte ad un terribile lutto. Infatti, da Buckingham Palace è arrivato l’annuncio della morte della duchessa Katharine Worsley all’età di 92 anni. La donna, moglie del principe Edoardo – cugino della regina Elisabetta II – si è spenta tra l’affetto della famiglia.
Morta Katharine Worsley: l’annuncio dei Reali
Sono ore di grande tristezza per la Royal Family che ha detto addio alla duchessa di Kent, Katharine Worsley. La donna si è spenta all’età di 92 anni circondata dall’affetto dei propri cari. La Worsley, moglie del principe Edoardo – cugino della compianta Regina Elisabetta II – era la Reale più anziana della Famiglia.
Ad annunciare la dipartita della donna è stato Buckingham Palace, precisando che la duchessa si è spenta serenamente nella sua residenza di Kensington Palace, circondata dalla famiglia. A fare eco alla triste comunicazione ci hanno poi pensato anche Re Carlo e la Regina Camilla che hanno optato per un ricordo personale.
L’addio di Re Carlo e Camilla
Attraverso un post social, i sovrani del Regno Unito, Re Carlo e la Regina Camilla, hanno voluto ricordare la duchessa: “È con profondo dolore che Buckingham Palace annuncia la morte di Sua Altezza Reale la Duchessa di Kent. Sua Altezza Reale si è spenta serenamente ieri sera a Kensington Palace, circondata dalla sua famiglia”, si legge.
“Il Re, la Regina e tutti i membri della Famiglia Reale si uniscono al Duca di Kent, ai suoi figli e nipoti nel lutto per la loro perdita e ricordano con affetto la dedizione di una vita della Duchessa verso tutte le organizzazioni a cui era associata, la sua passione per la musica e la sua empatia per i giovani”, hanno scritto con affetto King Charles e consorte.
It is with deep sorrow that Buckingham Palace announces the death of Her Royal Highness The Duchess of Kent.— The Royal Family (@RoyalFamily) September 5, 2025
Her Royal Highness passed away peacefully last night at Kensington Palace, surrounded by her family.
The King and Queen and all Members of The Royal Family join The Duke… pic.twitter.com/OsCeb3pQ7d