Kate Middleton, un nuovo caso agita la Principessa: “Non siamo stupidi”

La Principessa del Galles, Kate Middleton, nuovamente al centro di alcune voci piuttosto particolari. Ecco il caso legato ai capelli.

La recente drastica scelta di Kate Middleton aveva generato qualche momento di preoccupazione attorno alle sue condizioni di salute dopo la malattia. Adesso, per la Principessa del Galles è arrivato un nuovo caso. Tutto è partito dalla scelta della donna di sfoggiare un look castano chiaro, quasi biondo, che non ha convinto tante persone.

Kate Middleton cambia look

Non si parla d’altro nel Regno Unito se non di Kate Middleton. Il motivo? L’ultima apparizione della Principessa del Galles avvenuto in queste ore. La donna, insieme al Principe William, ha fatto visita ai nuovi giardini del Museo di storia Naturale di Londra. Fin qui nulla di male, se non fosse che la Middleton abbia optato per un interessante cambio look.

Kate ha stupito tutti con una nuova colorazione per i suoi capelli sfoggiando una chioma bionda, che ha preso il posto dei capelli solitamente più scuri e castani. In questo caso, la Principessa è passata ad una tonalità più chiara, vicina al biondo miele. L’unica certezza rispetto al passato è stata la lunghezza, visto che ha optato per quella classica.

I dubbi sulla parrucca

Ma proprio questo cambio di colore dei capelli ha portato, come al solito, a diverse reazioni. Se la maggior parte delle persone ha sottolineato la bellezza di Kate in ogni outifit e look possibile, alcuni hanno evidenziato qualche dubbio in merito proprio all’acconciatura. Secondo svariati utenti online, infatti, la Middleton starebbe utilizzando una parrucca. Ebbene sì, perché tra i tanti pareri, alcuni sembrano esserne certi: “Non siamo stupidi, è una parrucca”, si legge. “Ma siamo sicuri che Kate abbia cambiato colore dei capelli? Perché secondo me non sono i suoi”, ha detto un altro facendo eco a tanti.

Per la Principessa, quindi, un nuovo caso che, siamo convinti, potrebbe durare ancora a lungo considerando che questa apparizione recente potrebbe essere solo la prima di tante altre con il lento ritorno alle normali attività Reali della donna.