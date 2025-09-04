“Avevo trovato l’amore ma…”: Gianni Sperti a cuore aperto

Presto di nuovo al proprio posto a Uomini e Donne, Gianni Sperti ha raccontato alcune situazioni molto personali vissute in tema amore.

Indubbiamente tra i volti di Canale 5 più apprezzati grazie al suo fare sempre molto diretto e pungente, specie nel commentare le vicende di Uomini e Donne, Gianni Sperti è tornato ad essere protagonista non solo per l’avvio della nuova stagione del dating show e i rumors sul suo ruolo ma anche per una bella intervista in tema amore dove si è aperto a tuttotondo.

Gianni Sperti e le voci su Uomini e Donne

In pole position come ogni anno alla ripartenza di Uomini e Donne c’è sempre Gianni Sperti. L’apprezzato opinionista del dating show di Maria De Filippi è ormai una certezza per il programma e anche in vista della nuova stagione non ci sono mai stati dubbi sulla sua presenza anche se qualche voce sul ruolo in evoluzione c’è stata.

Infatti, tante indiscrezioni avevano ipotizzato un Gianni in versione tronista, magari esattamente come capitato la passata edizione alla compagna al femminile, Tina Cipollari. Per ora, però, niente di tutto questo ma la conferma come commentatore opinionista anche perché, a quanto pare, l’uomo non è così fortunato in amore…

L’amore e la riflessione

Confessandosi al magazine di Uomini e Donne, come riportato anche da Today, Sperti ha, infatti, ammesso: “Avevo trovato quello che pensavo fosse amore, ma era solo l’idealizzazione di ciò che desideravo… e che forse non sapevo nemmeno di desiderare”, ha ammesso: “Però questa persona mi ha fatto riscoprire che sono pronto ad amare e a farmi amare”.

Essere disposti ad amare, però, non vuole dire pensare al matrimonio. In questo senso Gianni è stato chiaro: “Non mi risposerei, il matrimonio è solo un contratto. Mi sentivo già sposato dentro. Però mai dire mai: io sono in continuo cambiamento”. Infine anche una riflessione sull’amore e relazioni al giorno d’oggi: “È tutto troppo veloce, troppo facile. Mancano la conoscenza fisica, e le parole dette di persona, perché spesso cambiano significato rispetto alle chat. A volte penso persino di chiuderli, i social”, ha detto.