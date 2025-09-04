Tina Cipollari, botta e risposta “scottante” con Mario Adinolfi: cosa è successo

Una simpatica querelle, almeno vista dall’esterno, è scoppiata tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi dopo alcune parole dell’uomo su Uomini e Donne.

Manca poco al ritorno sul piccolo schermo della nuova stagione di Uomini e Donne e, come sempre, non mancheranno le novità. Proprio del dating show di Maria De Filippi aveva parlato nelle scorse ore Mario Adinolfi, ammettendo un interessamento vero la trasmissione e anche il “sogno” di prendervi parte in una veste speciale. Alle sue parole, però, ha fatto seguito la replica dell’opinionista Tina Cipollari che ha dato il là ad un botta e risposta veramente infuocato.

Uomini e Donne: il sogno di Adinolfi

Come anticipato, nelle scorse ore, Mario Adinfolfi, nel corso di una intervista con Lorenzo Pugnaloni, aveva fatto presente come, tra i vari “sogni” nel cassetto mai raccontato ci fosse quello di prendere parte a Uomini e Donne, la trasmissione pomeridiana di Canale 5. Ovviamente non come tronista o corteggiatore ma come secondo opinionista uomo accanto a Gianni Sperti, il ruolo che, nella versione femminile, è ricoperto da Tinì Cansino.

Mario Adinolfi vestito con una maglietta marrone – www.donnaglamour.it

Adinolfi aveva spiegato come, secondo lui, avrebbe indubbiamente commenti e molte più parole rispetto a quella che sarebbe la sua pari, Tinì. In questo senso, quella che è sembrata a tutti gli effetti una “candidatura”, sembra già essere stata bocciata da chi nel dating show di Maria De Filippi riveste un ruolo fondamentale: Tina Cipollari.

Il botta e risposta con Tina Cipollari

Dando uno sguardo al post social che riguarda proprio le affermazioni di Adinolfi è stato possibile vedere come Tina Cipollari abbia voluto dire la sua e lo abbia fatto come sempre senza peli sulla lingua: “No grazie siamo al completo“, ha detto la donna facendo intendere come, per adesso, non ci sarebbe posto per l’uomo in studio.

Una replica che non è affatto piaciuta al diretto interessato che ha scelto di aggiungere qualcosa: “Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti”. La Cipollari continuerà questo botta e risposta? Staremo a vedere.