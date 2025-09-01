Kate Middleton riduce gli impegni ufficiali per dedicarsi di più alla famiglia dopo la malattia: la svolta inaspettata.

Dopo mesi segnati dalla battaglia contro il cancro, Kate Middleton ha scelto di ridisegnare la propria vita pubblica e privata. La principessa del Galles, oggi in remissione, ha deciso di ridurre gli impegni ufficiali, una svolta significativa nella tradizione della monarchia britannica. Secondo quanto riportato da NewsWeekly, la scelta è frutto di una riflessione maturata durante il lungo periodo di cure e recupero, che ha cambiato radicalmente la sua prospettiva sul ruolo istituzionale e sul valore del tempo trascorso con la famiglia. Ma scopriamo che cosa comporterà la sua scelta.

Kate Middleton rivoluziona la sua agenda

Kate Middleton ha sempre incarnato il senso del dovere e l’eleganza del ruolo di futura regina, ma l’esperienza della malattia l’ha spinta a mettere la famiglia al primo posto.

George, Charlotte e Louis, i tre figli avuti con il principe William, rappresentano ora la priorità assoluta. Una fonte vicina alla coppia ha sottolineato: “Pur prendendo molto sul serio le loro responsabilità, non hanno paura di dire di no quando necessario“.

Per questo motivo la principessa prenderà parte soltanto agli eventi di massimo rilievo istituzionale, come il Trooping the Colour, la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, le visite di Stato e appuntamenti simbolici come Wimbledon.

La rottura della tradizione

Il recupero post-terapia non è stato semplice, e i medici hanno raccomandato a Kate Middleton di procedere con cautela. La principessa stessa ha ammesso di voler “ascoltare il proprio corpo”, scegliendo di rinunciare a impegni secondari per non sovraccaricarsi.

Questa decisione rompe con la tradizione di una monarchia abituata a una presenza costante, ma segna un nuovo corso che i sudditi sembrano apprezzare per la sua autenticità.

L’estate 2025 ha già mostrato questo cambio di passo: la famiglia ha trascorso le vacanze a Cefalonia, in Grecia, lontano dai riflettori, per poi rientrare in Inghilterra e preparare il trasferimento a Windsor, nel Fort Belvedere.