Laura Pausini inaugura il suo museo a Solarolo: l’annuncio social fa sorridere i fan, “Non sono ancora morta”.

Laura Pausini ha deciso di festeggiare la sua carriera con un progetto speciale e molto personale: un museo a Solarolo, il paese romagnolo in cui è cresciuta e dove tutto è iniziato. La cantante ha annunciato sui social l’inaugurazione dello spazio espositivo, una notizia che ha entusiasmato i fan e incuriosito il pubblico. L’apertura ufficiale è prevista per il 7 settembre 2025, con la presenza dell’artista al taglio del nastro. Un’iniziativa che, nelle parole della stessa Pausini, non vuole essere un monumento alla memoria ma un’occasione per condividere i momenti più significativi della sua storia.

L’annuncio: “Non sono morta, così me lo godo anch’io”

La stessa Laura Pausini in un post social ha raccontato con ironia la genesi dell’idea: “Quando mi hanno proposto di trasformare in museo la nostra casa del fan club, la mia prima battuta è stata: un museo? Ma non sono ancora morta!“.

Una frase che, subito dopo la sua pubblicazione, è diventata virale, suscitando sorrisi e commenti affettuosi. Dietro l’ironia, però, c’è un progetto costruito con cura e pazienza, rallentato anche dalle conseguenze dell’alluvione che due anni fa ha colpito la Romagna.

Ora tutto è pronto: il 7 settembre la cantante sarà presente all’inaugurazione ufficiale, mentre il pubblico potrà visitare il museo a partire dal 13 settembre.

Biglietti, orari e percorso espositivo

Il nuovo museo dedicato a Laura Pausini ripercorrerà in ordine cronologico le tappe principali della sua carriera, dagli esordi a Solarolo fino ai successi internazionali, senza dimenticare la vittoria a Sanremo che l’ha consacrata al grande pubblico.

Per i soci del fan club l’ingresso sarà gratuito, mentre i non iscritti potranno accedere acquistando un biglietto.

“Vi aspetto nella mia Romagna, nella mia casa, tra le nostre cose – ha scritto la cantante – perché se le mura appartengono alla mia famiglia, quello che vedrete dentro lo avete reso possibile voi“. Un invito che trasforma il museo in un luogo di incontro, un ponte tra l’artista e chi l’ha seguita nel suo percorso.