Laura Pausini è stata eletta dalla rivista People spagnola tra le 25 donne più influenti del 2024. Un traguardo storico, ma qual è il motivo?

La versione spagnola di People ha riconosciuto Laura Pausini come una delle 25 donne latinoamericane più influenti del 2024. Un risultato epocale per l’artista italiana, il cui impegno e talento hanno superato confini e lingue.

Ma qual è il motivo dietro questo importante traguardo raggiunto dalla famosa cantante italiana?

Laura Pausini sempre più internazionale

Nata a Solarolo con il sogno di conquistare il mondo con la sua musica, Laura Pausini ha trasceso le aspettative diventando una delle voci più apprezzate a livello mondiale. La sua musica, carica di sincerità ed eccellenza, ha toccato milioni di cuori, contribuendo a rendere Laura una figura di spicco non solo nella cultura italiana, ma anche in quella latinoamericana.

Laura Pausini

La rivista dichiara: “Laura Pausini ha infranto mille barriere per noi donne del settore. Oltre alla sua voce unica, ha sempre avuto un livello di empatia che raramente si trova. Ha avuto coraggio e dato voce alla difesa di cause importanti come quella per i diritti umani“.

E ancora: “Laura riempie ancora gli stadi 30 anni dopo perché la sua musica non risponde alle mode, ma all’onestà e all’eccellenza. Grazie per averci ispirato e per averci dato la speranza di sognare“.

Laura Pausini: la reazione della cantante

La motivazione dietro l’incoronazione della cantante da parte di People è più che azzeccata, e fa giustizia ad una delle personalità più famose e importanti del panorama musicale italiano.

La cantante ha festeggiato tale traguardo condividendo un post Instagram in cui ha ringraziato la versione spagnola della rivista People: “Grazie @peopleenespanol per avermi inclusa nella lista delle 25 donne più potenti… che grande onore. E grazie @kanygarcia per le tue parole che mi hanno fatto venire la pelle d’oca su tutto il corpo! Quanto sono fortunata“.