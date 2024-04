Elisabetta Canalis per lo spring break della figlia Skyler Eva si è concessa una vacanza di sole donne, sfoggiando un fisico da urlo.

Elisabetta Canalis, l’ex velina di “Striscia la Notizia”, ha catturato l’attenzione dei suoi follower con le foto seducenti del suo corpo in bikini durante la vacanza a Miami. Insieme alla figlia Skyler Eva e due amiche, la showgirl ha trascorso del tempo sulla spiaggia, divertendosi tra le onde e posando con malizia per le foto social.

I commenti dei fan non sono mancati, con anche la partecipazione di Elettra Lamborghini.

Elisabetta Canalis: fisico da urlo e bikini striminzito

I fan della Canalis sanno bene che quando la showgirl si mostra in bikini si rimane senza fiato, e anche stavolta non ci sono state eccezioni. Nel post condiviso da Elisabetta sul suo profilo Instagram ci sono diverse foto in cui mostra il suo fisico perfetto, asciutto e tonico, fasciato da un minuscolo bikini.

Tuttavia, tra le foto si nota una grande assenza: il suo nuovo compagno, il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu. Va tutto bene tra loro?

Dalle foto pubblicate dalla showgirl pare che mamma e figlia abbiano deciso di trascorrere una vacanza tra donne, escludendo quindi compagni e mariti per godersi a pieno il tempo insieme alle proprie figlie.

Elisabetta Canalis a Miami: vacanza madre-figlia

Quella dei giorni scorsi è stata una vacanza madre-figlia tutta al femminile, ma non è la prima volta che la Canalis si gode una vacanza a Miami.

Infatti, solamente pochi mesi fa, proprio in Florida Elisabetta si è concessa la prima vacanza romantica con l’attuale compagno, Georgian. I due avevano condiviso momenti di lusso e relax, senza dimenticare lo sport che li ha uniti dal primo istante.

Intanto l’ex velina cerca di ritagliarsi dei momenti da vivere solamente con la figlia che ormai ha nove anni.