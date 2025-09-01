Rottura per Sofia e Alessandro di Temptation Island dopo 10 anni e la perdita del bambino: la rivelazione toccante.

Una delle coppie più famose di Temptation Island ha messo fine alla propria storia dopo dieci anni di relazione. A raccontare la rottura è stata Sofia Calesso, che in un’intervista ha ripercorso i momenti più difficili vissuti con Alessandro Medici. La decisione di separarsi è arrivata dopo un evento doloroso che ha segnato profondamente entrambi e che, col tempo, ha incrinato definitivamente il loro legame. Ma scopriamo che cosa è successo.

Dal falò di confronto alla proposta di matrimonio

Sofia e Alessandro erano stati protagonisti in una delle passate edizioni di Temptation Island, distinguendosi per le forti tensioni nate soprattutto dalla gelosia di lui.

Nonostante un confronto acceso durante il falò finale, i due avevano scelto di uscire insieme, con l’intenzione di ricostruire la loro relazione. Nei mesi successivi la coppia sembrava aver ritrovato serenità, tanto che Alessandro aveva fatto a Sofia la proposta di matrimonio, arrivando persino a scegliere i testimoni, tra cui Antonella Elia, Pietro Delle Piane e Lorenzo Amoruso.

Ma un evento tragico, la perdita del bambino che aspettavano, ha cambiato radicalmente il loro percorso.

Il racconto di Sofia dopo la rottura

Nell’intervista rilasciata a PiùDonna, Sofia ha raccontato di non essere più insieme ad Alessandro da circa un anno e mezzo.

“Non ho superato la perdita della gravidanza e, inconsapevolmente, ho dato la colpa anche a lui, non rendendogli più la vita serena” ha spiegato. Poi ha aggiunto: “A giugno mi ha detto che non era più innamorato di me“.

Dopo la separazione, Sofia ha cambiato casa e ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita, pur ammettendo la sofferenza dei primi giorni.

Nonostante la rottura, Sofia ha sottolineato che Alessandro resterà sempre una persona importante: “Lui resterà l’uomo più importante della mia vita“.