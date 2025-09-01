Gerry Scotti, la battuta su Pier Silvio Berlusconi fa sorridere: “È molto generoso, spero di trovarla davanti allo studio”.

Gerry Scotti, uno dei volti più amati della televisione italiana, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso il suo percorso professionale e personale. Dal successo de La Ruota della Fortuna fino al legame con Pier Silvio Berlusconi, il conduttore non ha risparmiato aneddoti e riflessioni, svelando anche curiosità che hanno divertito il pubblico. Ma scopriamo la “frecciatina” all’ad di Mediaset e le rivelazioni inedite sulla sua carriera.

Gerry Scotti e l’aneddoto sulla Porsche

Durante l’intervista, Gerry Scotti ha parlato della sua passione per le auto, in particolare per le Porsche, lasciandosi andare a un curioso siparietto sul rapporto con Pier Silvio Berlusconi.

Alla domanda se l’amministratore delegato di Mediaset gli avesse fatto un regalo speciale, il conduttore ha sorriso: “Non ancora, ma adesso al rientro spero di trovarla davanti allo studio; è sempre molto affettuoso“.

Un modo scherzoso per sottolineare il legame che li unisce, costruito nel tempo grazie a fiducia e stima reciproca. Scotti ha poi aggiunto che lavorare in Mediaset per lui è sempre stata una scelta di cuore: “È casa mia, e mi è andata bene“.

Il rapporto con Pier Silvio e i ricordi di Silvio Berlusconi

Non è mancato un confronto con la figura di Pier Silvio e con quella del padre Silvio Berlusconi, a cui Gerry Scotti è rimasto legato da un rapporto sincero e duraturo.

Ricordando un episodio legato alla politica, ha rivelato: “Silvio mi disse: ‘Che faccio? Che ne pensi?’. Io gli risposi: ‘Non farlo mai‘. Il giorno dopo fece l’annuncio. A Pier Silvio ho detto lo stesso e forse, almeno lui, mi ha ascoltato“.

Scotti ha raccontato anche il rinnovo del contratto, avvenuto in maniera del tutto informale. “Con Pier Silvio ci siamo visti al ristorante, ci siamo stretti la mano e poi sono passato all’ufficio contratti a riempire gli spazi vuoti” ha spiegato. Un gesto che conferma come l’affetto sia al centro della collaborazione tra i due, ben oltre gli aspetti economici.