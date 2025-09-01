Beatrice Luzzi replica alle critiche sul suo ruolo di opinionista al Grande Fratello: “Ho visto tanta invidia, ma me la sono sudata”.

Negli ultimi giorni, Beatrice Luzzi è tornata a parlare della sua esperienza come opinionista del Grande Fratello. L’attrice, con il suo stile diretto e senza filtri, ha voluto chiarire la sua posizione dopo alcune critiche e commenti che hanno accompagnato il suo percorso in studio. Senza nascondere un certo fastidio per l’invidia ricevuta, ha spiegato di considerare il ruolo conquistato come il frutto di anni di lavoro e sacrifici. Ma scopriamo quali sono state le sue parole.

Le parole di Beatrice Luzzi sull’esperienza al Grande Fratello

In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Beatrice Luzzi ha raccontato le emozioni e le difficoltà incontrate nel ruolo di opinionista.

Rispondendo alla domanda di un fan, che le chiedeva se si fosse mai sentita invidiata, l’attrice ha risposto senza esitazione: “Beh, da quando ho messo il sedere su quella sedia da opinionista al Grande Fratello, devo dire che ho visto tanta di quella invidia in giro… Mamma mia, una cosa…“.

Un’affermazione che lascia intendere come la sua presenza nello studio del reality non sia passata inosservata, scatenando reazioni contrastanti non solo tra il pubblico, ma anche in certi ambienti del mondo dello spettacolo.

I frutti della lunga carriera

Beatrice Luzzi ha poi sottolineato che la sua partecipazione al Grande Fratello non rappresenta un caso fortuito, bensì il risultato di un lungo percorso professionale: “Me la sono sudata quella sedia. Non è che ho fatto solo il Grande Fratello, e fatto in quel modo… Ho fatto tante cose. Sono 30 anni che lavoro, quindi me la meritavo pure, no?“.

Parole che mettono in evidenza il desiderio dell’attrice di rivendicare i traguardi raggiunti, ricordando come la sua carriera spazi tra teatro, cinema e televisione.

Nonostante le critiche, Luzzi si è mostrata ferma nel difendere le proprie scelte, aggiungendo: “Non mi pare che sia la sedia del re o della regina… Quindi sì: ho sentito tanta invidia e l’ho trovato penoso sinceramente. Molti personaggi e persone penose“.