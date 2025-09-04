Morte Giorgio Armani: l’omaggio della “rivale” Donatella Versace

La notizia della morte di Giorgio Armani ha scosso tutto il mondo della moda. Anche Donatella Versace non ha fatto mancare un pensiero.

Sono ore veramente tristi per il mondo della moda dopo la notizia della morte di Giorgio Armani. Un pezzo di storia italiana se ne è andato, lasciando un vuoto importante. Diversi gli omaggi arrivati da parte di diverse persone, persino dalla “rivale” Donatella Versace con la quale in passato vi era stata qualche discussione.

La morte di Giorgio Armani a 91 anni

Il mondo della moda è stato scosso dalla terribile notizia della morte di Giorgio Armani. Il re del settore, riconosciuto a livello nazionale e internazionale, ha lasciato tutti all’età di 91 anni. La sua azienda, tramite una nota, ha comunicato con grande tristezza la perdita subita omaggiandolo con riconoscenza per il lavoro svolto fino alla fine.

Donatella Versace – www.donnaglamour.it

Per Armani sono stati subito tantissimi i messaggio di cordoglio e affetto. Tra questi ha attirato l’attenzione quello di Donatella Versace con la quale, in passato, c’erano state delle scintille per via di una intervista, per la verità simpatica, rilasciata proprio dall’uomo.

L’omaggio di Donatella Versace

Sui propri canali social, la Versace ha deciso di pubblicare un post con una foto appunto di Armani e riconoscere la sua grandezza a livello mondiale: “Il mondo ha perso un gigante oggi. Ha fatto la storia e sarà ricordato per sempre”, il tutto accompagnato appunto da una immagine dello stilista in bianco e nero. Davanti ad un genio come Armani, quindi, anche le rivalità che durano da decenni sono state messe da parte.

Da quanto si apprende, la camera ardente di Giorgio Armani sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. Per quanto riguarda i funerali, invece, saranno in forma privata su espressa richiesta dell’uomo.