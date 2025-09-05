“Rifatta? Chi se ne frega. Tutte si offendono ma…”: la Caruso sbotta

Pubblicando alcuni messaggi ricevuti, Paola Caruso ha risposto ad alcuni haters che le avevano mandato messaggi antipatici sui ritocchi.

Dopo lo sfogo ad effetto di Samira Lui dopo qualche messaggio di troppo sui suoi presunti ritocchino, ecco che anche Paola Caruso ha voluto affrontare l’argomento chirurgia estetica e commenti degli haters. La donna ha spiegato di ricevere tanti pareri sul web ma di “fregarsene”. Tra le sue parole anche una piccola frecciatina alle showgirl o comunque a quei personaggi che si lamentano perché vengono accusati di essere rifatti.

Paola Caruso e i ritocchi

Tramite alcune stories su Instagram, Paola Caruso, noto volto della tv, ha voluto affrontare a modo suo un tema sempre piuttosto d’attualità: i ritocchi estetici. La donna, infatti, ha colto l’occasione di spiegare come, rispetto ad altre persone, lei prenda molto più alla leggera le critiche per gli interventini effettuati fregandosene del parere altrui.

Paola Caruso – www.donnaglamour.it

“Tutte queste che fanno le storie, che si stizziscono, si inca**ano perché gli dicono che sono ‘rifatte’”, ha esordito la Caruso. “Ma io dico, tutta questa roba naturale che è venuta fuori… Una s’è fatta il seno, il naso, le labbra. Qualche punturina di biorivitalizzazione ce la siamo fatta tutti… Ma se te lo dicono, che rosichi! A me lo dicono tutti i giorni, che faccio, mi incavolo? Ma cosa me ne frega!”.

Stare bene con se stessi

Nel suo sfogo, dopo aver mostrato alcune critiche ricevute dagli haters, la Caruso ha aggiunto: “Mi piaccio, sono felice con me stessa. Ma cosa si arrabbi, per far parlare… Ora tutti che si offendono se gli dicono che sono rifatte: a me non frega niente”, ha proseguito. “Io mi sono rifatta quel che mi andava di rifare: se piaccio, piaccio, se non piaccio, non piaccio. L’importante è che sto bene con me stessa e sono felice”.