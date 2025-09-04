Samira Lui, la verità sui ritocchini: il video pubblicato spiega tutto

La bellissima Samira Lui ha dovuto fare i conti con una serie di domande e critiche sul suo aspetto. Per questo ha scelto di svelare tutta la verità.

Protagonista a ‘La Ruota della Fortuna’ con Gerry Scotti, con il quale ha veramente instaurato un ottimo rapporto, Samira Lui si è trovata in questi ultimi giorni a fare i conti con una serie di provocazioni, domande e critiche in merito al suo aspetto fisico. Indubbiamente bellissima, la donna è stata al centro di ipotesi in merito ad alcuni possibili ritocchini effettuati. Ecco quindi essere arrivata da parte della diretta interessata una forte replica.

Samira Lui: le accuse degli haters

In tanti la conosceva già da tempo grazie alle diverse esperienze in tv, oltre che a Miss Italia. Ma certamente la popolarità di Samira Lui è cresciuta negli ultimi mesi con la sua presenza fissa al gioco con Gerry Scotti de ‘La Ruota della Fortuna’. La ragazza sta mettendo in scena tutte le sue abilità e una presenza scenica non indifferente.

Proprio questa nuova grande visibilità l’ha portata, però, a finire al centro di una polemica relativamente al suo aspetto fisico e all’ipotetico utilizzo della chirurgia estetica per migliorare il proprio fisico. La donna ha ricevuto alcune critiche alle quali, alla fine, ha deciso di rispondere in modo molto sincero e diretto tramite un video.

La risposta sui ritocchini in un video

Attraverso un filmato condiviso sulla propria pagina Instagram, la bella Samira ha mostrato le critiche ricevute, soprattutto una: “Sei tutta rifatta”. A questa accusa, la donna ha voluto quindi replicare mostrando come sia cambiata e il vero motivo. “Vi tolgo ogni dubbio visto che sembrate molto interessati a riguardo”, ha esordito nella didasclalia del contenuto condiviso.

“Non ho mai fatto nessun intervento (filler e punturine comprese, ne sono terrorizzata) se non aumentare un po’ il mio seno. Anche se sembra una follia esiste la pubertà e lo sviluppo. Molto probabilmente qualche chilo in meno, sopracciglia più curate e folte e il trucco possono cambiarci! Assurdo vero? Comunque potete mettervi l’anima in pace. Vi voglio bene comunque!”, ha detto la Lui mettendo a tacere gli haters.