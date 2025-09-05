Angelina Mango torna a cantare dal vivo: duetto a sorpresa con Olly, il video

Angelina Mango torna sul palco dopo un anno di stop: la sorpresa ai fan a Milano durante il concerto di Olly.

Angelina Mango è tornata a cantare davanti al suo pubblico dopo un anno di silenzio. Ieri sera, 4 settembre, la vincitrice di Sanremo 2024 è salita a sorpresa sul palco dell’Ippodromo di Milano durante il concerto di Olly. I due giovani artisti hanno duettato sulle note della loro hit “Per due come noi“, regalando un momento indimenticabile ai fan che da tempo attendevano il ritorno della cantante. Tra emozione e applausi, l’artista ha ringraziato il pubblico con parole che hanno lasciato il segno.

Il ritorno di Angelina Mango

Con una t-shirt oversize, jeans e cappellino bianco, Angelina Mango ha incantato il pubblico milanese con la sua voce intensa e riconoscibile.

L’esibizione si è conclusa con un grande applauso che ha travolto la cantante, visibilmente emozionata.

“Mi siete mancati da morire” ha dichiarato dal palco, lasciando trasparire tutta la gioia di tornare a vivere un momento di condivisione con i suoi fan. La presenza a sorpresa al fianco di Olly ha reso la serata ancora più speciale, suggellando l’amicizia e la sintonia artistica tra i due.

Lo stop per motivi di salute

Il ritorno di Angelina assume un significato ancora più profondo se si pensa allo stop forzato che l’ha tenuta lontana dalla musica.

Era il 23 ottobre dello scorso anno quando la cantante decise di sospendere il tour a causa di una rinofaringite.

“Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto” aveva spiegato allora sui social. Dopo quella scelta, sono seguiti mesi di silenzio, interrotti solo da brevi apparizioni online.

In una lettera pubblicata a gennaio, Angelina aveva confidato di aver riscoperto sé stessa lontano dalla pressione dei riflettori: “In questo periodo in cui ‘esisto’ un po’ di meno pubblicamente mi sono accorta che esisto davvero“. Ora, con il ritorno sul palco, sembra pronta a riprendere il filo della sua carriera e a regalare nuova musica al suo pubblico.