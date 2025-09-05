Al Bano, gelo tra Yari Carrisi e Loredana Lecciso: cosa c’entra Romina Power

Post sospetto di Yari Carrisi contro Loredana Lecciso: cresce la tensione tra Al Bano e Romina Power, scopri cosa sta succedendo.

Dopo un post sospetto pubblicato e poi cancellato da Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina Power, i riflettori si sono nuovamente accesi sulla compagna del cantante di Cellino San Marco, Loredana Lecciso. Tra indiscrezioni e retroscena, i rapporti sembrano tutt’altro che distesi. Ma cosa sta succedendo? Scopriamo tutti i dettagli della vicenda che sta infiammando i social.

Il post di Yari e l’ombra di Romina Power

A dare il via al nuovo caso mediatico è stato un post apparso sul profilo Instagram di Yari Carrisi, poi rapidamente rimosso.

Il secondogenito di Al Bano aveva condiviso un’immagine con un crocifisso e una foto del padre insieme a Loredana Lecciso, accompagnandola con la frase: “La Padrona non vede l’ora“. Una scelta che ha destato scalpore e alimentato i sospetti su possibili riferimenti alla compagna del cantante.

Yari Carrisi

A ricostruire l’episodio è stato il giornalista Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, che ha rivelato come i rapporti tra i protagonisti siano tutt’altro che pacifici.

“Nervi sempre più tesi a Cellino San Marco” ha scritto, riportando anche l’ipotesi che dietro la polemica possa esserci la mano di Romina Power. Secondo il retroscena, la cantante non avrebbe mai accettato davvero la nuova vita dell’ex marito, e questa tensione continuerebbe a pesare sugli equilibri familiari.

Al Bano, Loredana e mesi di tensioni

Non è la prima volta che la famiglia Carrisi si trova al centro di scontri pubblici. Già a giugno Romina Power aveva sollevato un caso con un post in cui prendeva le distanze dalla decisione di Al Bano di esibirsi a San Pietroburgo insieme a Iva Zanicchi sulle note di Felicità.

“Mi dissocio dalla canzone Felicità cantata in Russia – aveva scritto – non ho accettato di prendere parte a quel concerto. Non mi sembra né il luogo né il momento per cantare Felicità“. Parole dure, che il cantante aveva definito una “coltellata mediatica“.