Belen e Antonino Spinalbese di nuovo insieme: il tenero gesto in un giorno speciale

Belen e Antonino Spinalbese di nuovo uniti, ma nessun ritorno di fiamma: insieme per il primo giorno di scuola della figlia Luna Marì.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati molto uniti in passato, ma ormai la loro relazione è giunta da tempo al capolinea. Dal loro amore è nata Luna Marì, la secondogenita della showgirl, ed è proprio la loro bambina a tenerli ancora uniti.

Il primo giorno di scuola è un momento speciale per ogni bambino e per i suoi genitori, anche quando le strade sentimentali si sono ormai divise. Proprio in quest’occasione Belen e Antonino si sono ritrovati insieme per accompagnare la loro piccola Luna Marì in una giornata importante.

Luna Marì a scuola con mamma e papà

La figlia di Belen e Antonino, nata l’11 luglio 2021, ha fatto il suo ingresso alla scuola dell’infanzia presso la “casa dei bimbi e scuola primaria paritaria Maria Montessori”.

A condividere il momento con i follower è stata la stessa showgirl argentina, che sul suo profilo Instagram, seguito da oltre dieci milioni di persone, ha pubblicato una serie di scatti emozionanti.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Tra le immagini compaiono la targa della scuola, un primo piano dolcissimo della bambina e una foto in cui Luna Marì appare sorridente mentre gioca, con dietro di lei una signora che sembra essere la maestra e lo stesso Antonino Spinalbese.

La presenza del papà accanto alla piccola ha dato subito l’idea di una famiglia capace di ritrovarsi unita, almeno per i momenti fondamentali.

Belen e Antonino Spinalbese, la complicità per Luna Marì

Nonostante la separazione e le vite ormai distanti, Belén e Antonino dimostrano ancora una volta di saper mettere al primo posto la serenità della figlia.

“Per noi genitori queste emozioni valgono più di qualsiasi altra cosa” avrebbe confidato una persona vicina alla coppia.

A rendere il momento ancora più speciale, un gesto semplice ma significativo di Antonino: come mostrato in un breve video, l’ex hair-stylist ha realizzato una piega perfetta ai capelli di Luna Marì, affinché la bambina fosse impeccabile nel suo grande giorno.