Antonino Spinalbese si apre a The Couple: “Per amore di Luna Marì ho riscoperto Belen e non ho cercato un’altra famiglia”.

Le relazioni di Belen Rodriguez fanno sempre grande notizia, anche quando sembrano finite da tempo. Stavolta, però, non si parla di un possibile ritorno di fiamma con l’ex marito marito Stefano De Martino ma del legame con il padre della figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese, concorrente di The Couple.

Nel reality, Antonino ha mostrato il suo lato più intimo e vulnerabile. Accanto ad Andrea Tabanelli ha raccontato quanto sia stato difficile affrontare la separazione da Belen, madre di sua figlia Luna Marì. In un momento di confessioni profonde, Spinalbese ha fatto una dichiarazione che non è passata inosservata. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Antonino Spinabese: “Mi sono innamorato di nuovo”

Il programma ha dato spazio a emozioni autentiche, e Antonino ha scelto di aprirsi completamente, parlando della sofferenza che prova come genitore separato e dell’importanza che ha, per lui, la serenità della sua bambina.

La dichiarazione che ha colpito il pubblico è stata chiara: “Per amore di mia figlia mi sono innamorato di nuovo di sua madre“.

La frase che ha commosso molti telespettatori è stata: “Mi sono innamorato di nuovo di sua madre, dei suoi nonni e dei suoi zii per il sorriso di mia figlia“. Un sentimento che rivela il forte legame emotivo che Spinalbese mantiene con il mondo di Belen, nonostante la relazione sentimentale sia finita.

Genitori separati ma uniti dall’amore per i figli

Anche Andrea Tabanelli ha condiviso il proprio vissuto, parlando della paura di non essere abbastanza presente per i suoi figli, Leonardo e Asia. “Il tempo passa e non torna. Nei tre giorni che trascorro con loro, cerco di dare il massimo“, ha detto.

Le loro testimonianze hanno mostrato quanto il ruolo di padre sia centrale, anche quando le dinamiche familiari diventano complesse.

Antonino Spinalbese, sempre molto riservato nella sua vita privata, ha scelto il palco di The Couple per lanciare un messaggio forte: l’amore per un figlio può trasformare ogni ferita, riaccendendo sentimenti che si credevano spenti. Una confessione che lo ha reso ancora più umano e vicino al pubblico, che ha apprezzato la sua autenticità.