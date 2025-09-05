Pier Silvio Berlusconi stronca Affari Tuoi, la Rai non resta in silenzio e replica con una nota ufficiale: scontro tra le reti.

Negli ultimi giorni si è acceso un dibattito televisivo che ha riportato al centro dell’attenzione uno dei game show più amati dal pubblico italiano: Affari Tuoi. Tutto è iniziato con alcune dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, che non ha risparmiato critiche al programma Rai, lodando invece la performance del nuovo show targato Mediaset, La Ruota della Fortuna. Le parole dell’amministratore delegato hanno subito fatto discutere, tanto da spingere la Rai a diffondere una replica ufficiale. Scopriamo che cosa ha dichiarato.

Le parole di Pier Silvio Berlusconi su Affari Tuoi

La settimana è iniziata con la sfida diretta tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, un duello televisivo che ha già acceso gli animi. A vincere le prime due serate è stato il format condotto da Gerry Scotti, che ha sorpreso con ascolti altissimi. Proprio per celebrare questo risultato, Pier Silvio Berlusconi si è presentato a sorpresa in studio, elogiando il conduttore e il suo team. Qui il video della puntata.

Nel corso del suo intervento, però, non ha mancato di puntare il dito contro la trasmissione concorrente, dichiarando: “Noi siamo orgogliosi di questo prodotto, non solo perché è un bel prodotto televisivo e perché fa degli ottimi ascolti, ma anche perché di là, i nostri concorrenti, vanno in onda con un gioco che non è un gioco. Si vincono tanti soldi, solo legati alla fortuna, senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana e un gioco che oltre ad essere divertente, è anche istruttivo“.

Parole che hanno rapidamente fatto il giro del web, scatenando discussioni tra sostenitori e detrattori del format Rai.

La replica ufficiale della Rai

Le affermazioni di Berlusconi non sono rimaste senza risposta. La Rai ha infatti diffuso una nota ufficiale con cui ha difeso la qualità del proprio intrattenimento, rivendicando il ruolo centrale del servizio pubblico.

Nella dichiarazione si legge: “La Rai ha un’offerta ampia, completa ed unica nel panorama nazionale, assolvendo in modo scrupoloso alle linee del servizio pubblico. L’intrattenimento, a volte impegnato e a volte più leggero, è una delle componenti della filiera che ne costituisce una proposta varia e sempre attenta al rispetto del pubblico, oltre che efficace sul mercato“.

Il comunicato prosegue con un passaggio diretto ai temi sollevati da Berlusconi: “Se poi i parametri del confronto, sorprendentemente citati in questi giorni, sono rappresentati da argomentazioni quali la qualità editoriale, la valorizzazione della lingua e della cultura, possiamo sostenere con orgoglio, che per la Rai costituiscono territori consolidati mentre per altri continuano ad oggi essere scarsamente esplorati“.