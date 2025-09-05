L’ultimo saluto a Emilio Fede tra applausi, ricordi e le parole toccanti della figlia Sveva: l’emozione dei presenti.

Un ultimo applauso ha accompagnato il feretro di Emilio Fede fuori dalla chiesa di Dio Padre a Milano 2. Attorno a lui, come per gran parte della sua vita, fotografi, telecamere, colleghi e amici hanno reso omaggio a una figura che ha segnato la storia del giornalismo televisivo italiano. Le figlie hanno raccolto centinaia di messaggi di affetto, mentre la voce di Sveva, al microfono davanti ai presenti, ha trasformato il funerale in quella che lei stessa ha definito “l’ultima diretta” del padre.

L’ultimo saluto tra applausi e ricordi

Il saluto a Emilio Fede si è svolto nella chiesa di Dio Padre, a Milano 2, con tanti ex colleghi e amici presenti, tra cui Marcello Dell’Utri e Adriano Galliani.

L’atmosfera, pur segnata dalla commozione, si è chiusa con un lungo applauso che ha accompagnato il feretro verso l’ultimo viaggio.

La figlia Sveva, visibilmente emozionata, ha detto: “Papà vi avrebbe salutato e ringraziato. Io faccio come lui, ringraziando tutti quelli che lo hanno amato e accudito“. E poi ha aggiunto: “È come se fosse la sua ultima diretta, un bellissimo modo per salutarlo“.

L’affetto dei colleghi e le parole di Sveva

Le figlie di Emilio Fede hanno ricevuto centinaia di messaggi da giornalisti, amici e conoscenti, oltre ai necrologi e alle testimonianze di stima arrivate da Mediaset, a firma di Pier Silvio Berlusconi, Fedele Confalonieri e dell’intera azienda.

Sveva ha raccontato al Corriere della Sera di aver letto tutto al padre poco prima della morte: “Papà è felicissimo. Gli ho riportato la stima e l’affetto di chi aveva lavorato con lui“. Parlando della sua vita, non ha nascosto gli anni difficili seguiti alle inchieste giudiziarie, ma ha voluto sottolineare l’eredità più importante lasciata dal padre: “Ci ha insegnato a camminare a testa alta, a non mollare mai“.