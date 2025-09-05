Caterina Murino è diventata mamma a 47 anni: è nato Demetrio Tancredi, avuto con il compagno Édouard Rigaud.

Caterina Murino ha condiviso con il pubblico una delle gioie più grandi della sua vita: l’attrice, a 47 anni, è diventata mamma per la prima volta. La notizia è arrivata attraverso i social, con un post che ha emozionato i fan e che racconta un percorso personale fatto di difficoltà, ma anche di grande forza e determinazione.

L’annuncio della nascita sui social

È con una foto in bianco e nero, tenera e significativa, che Caterina Murino ha rivelato al mondo la nascita del suo primo figlio, Demetrio Tancredi Rigaud Murino.

Nel post, pubblicato sul suo profilo Instagram il 4 settembre, l’attrice stringe la piccola mano del neonato, nato il 21 agosto dall’amore con il compagno Édouard Rigaud, avvocato francese con cui condivide la vita dal 2016.

“Mamma e papà stanno bene e sono pazzi di gioia per le future notti insonni” ha scritto come didascalia, accompagnando lo scatto che ha subito raccolto affetto e messaggi di congratulazioni da parte di fan e colleghi.

La gravidanza e il percorso di fecondazione in vitro

Solo pochi mesi fa, a luglio, Caterina Murino aveva parlato per la prima volta della sua gravidanza sulle pagine della rivista francese Gala.

L’attrice aveva spiegato di aver intrapreso un percorso di fecondazione in vitro dopo due aborti spontanei.

“Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura. Non sempre si decide quando è il momento giusto per diventare madre” aveva raccontato con sincerità. Le sue parole avevano commosso molti, perché dietro al sorriso di oggi c’è un cammino fatto di attese, speranze e dolore.

Adesso la neo mamma e il neo papà si concentrano sulla felicità di questo momento speciale.