L’attrice Caterina Murino annuncia la gravidanza: “Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura”.

Caterina Murino è incinta del suo primo figlio. L’attrice sarda, nota al grande pubblico per il ruolo da Bond girl in Casino Royale, ha annunciato la gravidanza in un’intervista esclusiva alla rivista francese Gala. A 47 anni, Murino ha deciso di intraprendere un percorso di fecondazione in vitro per coronare il suo sogno di diventare madre. Scopriamo che cosa ha rivelato.

“Ho dovuto chiedere aiuto alla medicina”

L’attrice ha dichiarato: “Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura“.

Non si tratta di un cammino semplice: l’attrice ha raccontato di aver affrontato due aborti spontanei prima di riuscire a portare avanti questa gravidanza, che procede serenamente.

“Non ho avuto problemi, né diabete né insonnia. Tutto sta andando bene” ha assicurato Murino nel corso dell’intervista, che ha voluto condividere la sua esperienza per lanciare un messaggio di speranza a tutte le donne che vivono la maternità tardiva.

Il padre del bambino è Édouard Rigaud, avvocato francese con cui Caterina Murino ha una relazione stabile dal 2016. I due vivono insieme nel pittoresco quartiere di Montmartre a Parigi, lontani dai riflettori, ma uniti da un amore solido. Proprio Rigaud ha supportato l’attrice durante tutto il percorso medico che ha preceduto la gravidanza, restando al suo fianco nei momenti più difficili.

Un messaggio di speranza per le donne

La nascita del loro primo figlio è prevista per la fine dell’estate, e segna un nuovo capitolo nella vita dell’attrice, che nel 2023 è stata scelta come Madrina del Festival del Cinema di Venezia.

Caterina Murino non ha mai nascosto il desiderio di diventare madre, e oggi è felice di poter raccontare la sua storia. La sua esperienza dimostra che la maternità, anche dopo i 40 anni, è possibile grazie al supporto della medicina e a una forte determinazione personale.

Un messaggio potente per tutte le donne che vivono la stessa sfida: “Non sempre si decide quando è il momento giusto per diventare madre, ma non bisogna perdere la speranza” ha concluso l’attrice.