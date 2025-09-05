Conosciutissima e apprezza dal pubblico del piccolo schermo e dei social, Pamela Camassa si è confessata a 360° sui propri tatuaggi.

Innamoratissima di Filippo Bisciglia, con cui nel corso degli anni non sono mancati dei periodi di tensione dovuti a motivazioni importanti, Pamela Camassa è tornata a parlare e lo ha fatto in relazione alla presenza, decisamente evidente, di tanti tatuaggi sul proprio corpo. La donna ha spiegato il perché di questa sua scelta, evolutasi negli anni.

Pamela Camassa e l’amore per i tatuaggi

Apprezzata dal popolo del piccolo schermo e non solo, Pamela Camassa è stata protagonista di una interessante intervista al settimanale Gente nella quale, tra i vari argomenti affrontati, ha parlato anche della sua passione per i tatuaggi. La donna, infatti, ne possiede davvero tanti in tutto il corpo. Ognuno ha un significato speciale.

La Camassa ha, per esempio, delle foglie di ginkgo biloba sulla schiena ma anche una scritta, Smile. In questo senso, la donna ha spiegato: “Il sorriso non deve mai mancare nella vita”. Tra le particolarità disegnate sul proprio corpo, anche una strofa de La Vispa Teresa: “Era la filastrocca che, da bambina, mi cantava mia nonna per farmi addormentare”, ha svelato con grande dolcezza.

Il motivo della presenza dei tattoos

Nel corso dell’intervista, Pamela ha avuto modo di spiegare il perché di questa presenza importante sul proprio corpo dei tatuaggi. In tale ottica la donna ha descritto il corpo come “una tela bianca sulla quale scrivere la mia storia, è un modo per far conoscere un po’ di me attraverso una forma d’arte che amo”.

La folta presenza di disegni sulla pelle la porta, per ovvie ragioni, a fare tanta attenzione alla cura del proprio corpo. “Sono molto attenta, l’idratazione è fondamentale”, ha spiegato facendo riferimento anche alle precauzioni prese soprattutto in estate e all’esposizione al sole. La Camassa ha spiegato quindi di utilizzare creme e ma anche un olio naturale.